  • BIST 1.399
  • Altın 466,720
  • Dolar 7,6884
  • Euro 9,4253
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli:33 yeni vaka! 13 vaka yerel 11 vaka mülteci

'En yoksul milyarlarca insan Kovid-19 aşısına 2024'e dek erişemeyebilir'

» »
'En yoksul milyarlarca insan Kovid-19 aşısına 2024'e dek erişemeyebilir'
'En yoksul milyarlarca insan Kovid-19 aşısına 2024'e dek erişemeyebilir'

DSÖ'nün Kovid-19 aşılarına dünya çapında hızlı ve eşit erişim için kurduğu COVAX küresel mekanizmasının başarısızlığa uğrama riskinin çok yüksek olduğu belirtildi. Gavi yönetim kurulu toplantısında görüşülen belgeleri haberleştiren Reuters, COVAX'ın başarısızlığının, yoksul ülkelerdeki insanları 2024'e dek aşıya erişimsiz bırakabileceğini aktardı.

Britanya ve ABD'de Kovid-19 aşılaması başlarken, uluslararası toplumun en az 2 milyar doz aşıya 2021 yılının sonuna dek dünya çapında adil erişim için kurduğu mekanizmayla ilgili fiyasko tehlikesi belirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 aşılarına dünya çapında hızlı ve eşit erişim garanti etmek amacıyla kurduğu COVAX küresel mekanizmasıyla ilgili iç yazışmalara göre, COVAX'ın başarısızlığa uğrama riski çok yüksek.

Reuters haber ajansı, COVAX'a DSÖ ile birlikte öncülük eden ve hükümetler, ilaç şirketleri, hayır kurumları ve küresel aşı kampanyaları yürüten uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan Gavi ittifakının yönetim kurulunun hazırlattığı raporu ele geçirdiğini duyurdu.

Haberde 15-17 Aralık'taki Gavi yönetim kurulu toplantısında rapor ve diğer belgelerin görüşülmekte olduğu belirtildi. 

Raporda "Başarılı bir COVAX hizmeti oluşturulamaması riski çok yüksek" deniliyor.

Buna göre COVAX küresel mekanizmasının başarısızlığı, yoksul ülkelerdeki insanları 2024 yılına dek Kovid-19 aşılarına erişimsiz bırakabilir. 

Bu da 2024 yılına kadar yoksul ülkelerdeki milyarlarca insanın aşılanmadan kalabileceği anlamına geliyor.

Oysa COVAX, 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak en korumasızların yüzde 20'sinin aşılanmasını sağlamak amacıyla kuruldu.

Ancak iç yazışmalara göre COVAX çalışanları, fon eksikliği, arz belirsizlikleri ve karmaşık sözleşmelerin yol açtığı bürokrasi gibi nedenlerle bu hedeflere ulaşmanın imkansız olduğu görüşünde.

Buna göre başarısızlık riski, öncelikle projenin çok hızlı oluşturulması ve şimdiye kadar örneği görülmemiş bir işi yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor.

COVAX'ın mali riskleriyle bunların giderilmesine yönelik önlemleri değerlendirmesi için anlaşılan Citigroup'un Gavi yönetim kuruluna sunduğu 25 Kasım tarihli belgede, projenin karşı karşıya olduğu en büyük risklerden birinin, tedarik sözleşmelerinde ülkelere COVAX kapsamında sipariş ettikleri aşıları almama hakkı tanınması olduğu belirtiliyor. Aşı arz-talebi arasındaki potansiyel uyumsuzluğun yarattığı riski piyasa veya Dünya Bankası gibi çok uluslu bankaların etkili şekilde gideremeyecek olmasından ötürü, sözleşmelerin değişmesi ya da Gavi içinde riski emebilecek fon yapılanması oluşturulması tavsiye ediliyor. 

Reuters'in belgelerle ilgili sorularını Gavi sözcüsü şöyle yanıtladı:

"Hedeflerimize ulaşabileceğimize güveniyoruz. Bu kadar dev ve karmaşık bir taahhüdün içerdiği riskleri değerlendirmemek ve bunları giderecek politikalar ve araçlar geliştirmemek sorumsuzluk olurdu."

DSÖ ise soruları yanıtsız bıraktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalnızlığın bir faydası bulundu!17 Aralık 2020 Perşembe 20:22
  • ''İnternette sahte Covid-19 Aşıları satılıyor'' uyarısı17 Aralık 2020 Perşembe 19:42
  • DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye Göre Aşı Kovid-19 Salgınını Hemen Bitirmeyecek17 Aralık 2020 Perşembe 19:03
  • Pfizer CEO´su henüz neden aşı olmadığını açıkladı17 Aralık 2020 Perşembe 15:33
  • Covid-19 Günlerinde Mevsimsel Gripten Korunmanın Önemi Bir Kat Daha Arttı.17 Aralık 2020 Perşembe 14:10
  • Diş Teli Olanlar Nelere Dikkat Etmeli ?17 Aralık 2020 Perşembe 13:50
  • Virüs Mutasyona Uğradı! Aşılar Etkilenecek Mi?17 Aralık 2020 Perşembe 13:30
  • Koronavirüste Masa Başı Çalışanlar Dikkat !17 Aralık 2020 Perşembe 12:57
  • Karantinada Aldığımız Kiloların Psikolojimizle İlişkisi Var17 Aralık 2020 Perşembe 10:39
  • British American Tobacco (BAT) COVID-19 aday aşısında insan deneyleri aşamasına geçiliyor17 Aralık 2020 Perşembe 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti