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En yüksek hava sıcaklığı 12 derece olacak!

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En yüksek hava sıcaklığı 12 derece olacak!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...

Yağmurlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava, 24-30 Aralık tarihleri arasında Salı ve Çarşamba günü dışında yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 12 -15 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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