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En Yüksek Vergi Miktarını Ödeyen KTTO Üyelerine ‘Vergi Onur Ödülü’ Verilecek

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En Yüksek Vergi Miktarını Ödeyen KTTO Üyelerine ‘Vergi Onur Ödülü’ Verilecek
En Yüksek Vergi Miktarını Ödeyen KTTO Üyelerine ‘Vergi Onur Ödülü’ Verilecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak ilgili sektörlerde münhasıran faaliyet gösteren firmalar arasında en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine ‘vergi onur ödülü’ vereceğini duyurdu.


KTTO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşam saat 19:30’da Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilecek ödül töreni ve gala gecesinde O Ses Türkiye 2018 birincisi Lütfiye Özipek sahne alacak.


Vergi rekortmenlerinin ödüllendirileceği geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da katılması bekleniyor.


Gece Covid-19 pandemi koşullarına uygun şekilde sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

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