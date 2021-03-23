203 yılında doğan Elagabalus 218 yılında Roma İmparatoru olarak tahta geçti. Caracalla'nın öldürülmesinden sonra, Elagabalus'un annesi ve büyükannesi, Elegabalus'un İmparator Caracalla'nın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia etti ve böylelikle Elagabalus tahta çıktı.

Antik Roma'nın en sıradışı imparatorlarından olan Elagabalus, transseksüel kabul ediliyordu ve kısa süren hükümdarlığı oldukça olaylı geçmişti. Öyle ki sarayından faydalanan bedavacı misafirlerin üzerine menekşe dökerek boğup öldürdüğü bilinir.