ENAG: Türkiye'de Nisan'da yıllık enflasyon yüzde 157 olarak gerçekleşti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Nisan ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 156.86 olarak açıkladı.
ENAGrup'a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında yüzde 8.68 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini bugün açıklayacak.
Reuters anketine göre enflasyonun Nisan ayında yıllık yüzde 68 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Ankette Ukrayna savaşına bağlı olarak yükselen emtia fiyatları nedeniyle enflasyonun yıl sonunda düşüşe geçeceği en düşük yüzde 52 seviyesine ineceği tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu senenin ikinci enflasyon raporunda 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23.2’den yüzde 42.8’e yükseltmişti.
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