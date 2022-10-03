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ENAG: Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 186

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Yılbaşından bu yana Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 101.63 arttı
ENAG: Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 186

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27 arttığını bildirdi.

ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 101.63 arttığını açıkladı.

ENAG verilerine göre, değerlendirmeye alınan 12 harcama grubunu arasında yalnızca ulaşımda aylık enflasyon geriledi. Ulaşım masrafı, son bir ayda yüzde 1.60 azaldı.

En yüksek aylık artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kategorisinde oldu. Konut fiyatları yüzde 8.57, giyim ve ayakkabı ise 7.79 arttı. 

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