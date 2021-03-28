Ender bir vaka! Kendisini 'öküz' zannetme hastalığı

Eski Ahit'te bahsediliyor. İbni Sina tıbbında geçiyor... Kişinin kendisini öküz ya da sığır zannettiği psikolojik rahatsızlık o kadar ender görülüyor ki kesin tedavi yöntemi bilinmiyor.

Psikolojide hala gizemini koruyan problemlerden biri olarak bilinen boantropi sendromunu taşıyan kişiler mevcut. Yunanca 'öküz' anlamına gelen bous ve antropos sözcüklerinin birleşiminden doğan Boantropi, çoğunlukla erkeklerde görülen delüzyonel bir bozukluk. Bu bozukluğa sahip olan kişi kendisinin öküz ya da sığır olduğunu zannediyor ve ona göre bir yaşam sürüyor.

Onedio'nun derlediği bilgiye göre kişi tamamen bu hayvanları taklit etmeye başlıyor ve çıplak bir şekilde dört ayak üzerinde durma, otlanma ve inek sesleri çıkarma gibi aktiviteler yapıyorlar. Ender rastlanan bir durum olduğu için vaka çalışmaları dışında detaylı bir araştırma ne yazık ki yapılamıyor.

Ancak Eski Ahit'te Boantropi'nin net bir şekilde betimlendiği gözler önüne seriliyor. Eski Ahit'in Daniel adlı bölümünde Babil'in Asma Bahçeleri'ni kuran Kral Nebuchadnezzar'ın bir hastalıktan muzdarip olduğu şu sözlerle dile getirilir; “İnsanlıktan çıkmıştı ve yeşil otları tıpkı bir öküz gibi yiyordu.”

Boantropi sendromunun nedeni için porfiria, genel felç geçirme ve frengi hastalığı gösterilse de bu konu hakkında hala net bulgular yok.Yalnızca hipnoz, konuşma ve danışma tedavileri kullanılsa da İbn-i Sina'nın yıllar önce bu hastalığa sahip birini iyileştirdiği biliniyor. Tabii hangi tedavi yöntemini kullandığı hala büyük bir sır.