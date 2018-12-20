Ender bulunan İskoç viskilerinin 3'te 1'inin orijinal olmadığı tespit edildi

İskoçya'da laboratuvarda yapılan testlerde, nadir bulunan yıllandırılmış İskoç viskilerinin 3'te 1'inden fazlasının sahte olduğu tespit edildi.

Laboratuvarda yapılan testlerde, nadir bulunan yıllandırılmış İskoç viskileri'nin 3'te 1'inden fazlasının sahte olduğu tespit edildi.

Teste sokulan 55 yıllandırılmış viskiden 21'inin kesin olarak sahte olduğu ya da bildirilen yılda distile edilmediği ortaya çıkarıldı.

İskoçya'nın Doğu Kilbride kentindeki İskoç Üniversiteleri Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi'nde (SUERC) yürütülen araştırmada, viskilerin ne kadar yıllandırıldığının tespit edildiği testlerde geliştirilmiş bir Karbon 14 metodu uygulandığı aktarıldı.

SUERC, viskilerin yaşlarını belirlemek için her şişede bulunan alkol içinde bulunan bir radyoaktif karbon izotopunun kalıntı konsantrasyonlarını ölçmüştür.

Daha sonra testler sonucunda elde edilen örnekler analiz edilmesi için Rare Whisky 101 (RW101) isimli acentaya gönderildi.

BİR BARDAĞINA 7 BİN 600 STERLİN FİYAT BİÇİLEN VİSKİNİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Teste sokulan viskilerin, rastgele olarak açık artırmalardan, özel koleksiyonlardan ve perakendecilerden seçildiği aktarıldı.

Geçen sene ise RW101 şirketi, İsveç'te bulunan bir otel tarafından alınan ve bir bardağına 7 bin 600 sterlin fiyat biçilen yıllanmış viskinin iddia edildiği süre kadar yıllandırılmadığını ortaya koymuştu.

RW101, 1900'lerden önce şişlendiği iddia edilen toplamda 10 adet yıllanmış yıllandırılmış ‘Single Malt' viskinin orijinal olmadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

DEĞERİ 41 MİLYON STERLİNİ BULAN YILLANDIRILMIŞ VİSKİ ŞU ANDA PİYASADA

RW 101, bahsedilen 21 şişe viskinin orijinal yıllandırılmış ‘Single Malt' olduğunu kanıtlaması halinde, şişelerin toplam değerinin 635 bin sterlin olacağını ifade etti.

Şirkettin tahminine göre, içlerinden bazılarının hali hazırda sahte olduğu bilenen ve şu anda değeri 41 milyonu bulan yıllandırılmış viskilerin ikincil piyasada dolaşımda

olduğu aktarıldı.

Bahsedilen bu rakamın, RW101 tarafından yıl sonunda 36 milyon sterline ulaşacağını ön gördüğü İngiltere'nin viski açık artırma pazarından daha fazla.

'ORİJİNALLİĞİ KANITLANANA KADAR HER YILLANMIŞ VİSKİNİN SAHTE OLEBİLECEĞİ AKILLARDAN ÇIKMAMALI'

RW101 şirketinin kurucu ortaklarından David Robertson yaptığı açıklamada, Satıcıların büyük bir çoğunluğunun, sattıkları viskilerin sahte olduğundan habersiz olduğunu ancak özellikle ‘Single Malt' olduğu iddia edilen viskiler başta olmak üzere yıllandırılmış viski olduğu düşünülen her bir şişenin orijinalliği kanıtlanıncaya kadar sahte olabileceğinin akılda tutulması gerektiğine dikkat çekti.

'YILLANMIŞ VİSKİYE OLAN TALEBİN ARTIŞI, PİYASADAKİ DOLANDIRICILARI HAREKETE GEÇİRDİ'

"Bu sorun, yıllanmış viski fiyatlarında yaşanan artış sürdükçe devam edecektir" diyen Robertson, yıllanmış viskiye olan taleplerde yaşanan patlama, tahmin edilebileceği üzere sektör içindeki dolandırıcıları harekete geçirmiş durumda yorumunda bulundu.