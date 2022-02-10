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Endişelendiren Kuzey Kore raporu: Nükleer füze üssü kuruyor

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Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Kuzey Kore’nin bölgedeki son hamleleri ile ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı.
Endişelendiren Kuzey Kore raporu: Nükleer füze üssü kuruyor

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Kuzey Kore’nin bölgedeki son hamleleri ile ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı. Son dönemde balistik füze denemelerini artıran ve uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yaratan Kuzey Kore’nin bölgedeki adımlarını uydu görüntüleriyle takip eden kuruluş, Pyongyang yönetiminin Çin sınırına yakın bir bölgede nükleer füze üssü kurduğunu aktardı.

Kuzey Kore’nin balistik füze üssü ile ilgili hazırlanan raporda uydu görüntüleriyle hazırlanan bir görsel de paylaşıldı.

Uydu görüntülerinde Çin sınırına yakın ve ABD’yi de vurabilecek bir menzilde olan noktaya yeraltı sığınakları ve üs için zemin hazırlandığını aktaran düşünce kuruluşu, ABD istihbarat kaynaklarının yorum ve bilgilerini de raporda yayınladı. İstihbarat raporlarına göre Kuzey Kore yönetiminin en güçlü silahları ve nükleer savaş başlıklarının da bu üste depolanacağı tahmin ediliyor.

“BALİSTİK FÜZE MERKEZİ OLACAK”

Raporda, “Hoejung-ni füze operasyon üssü , kıtalararası balistik füzelerin merkezi olacak gibi gözüküyor. Burası tamamlandığında Kuzey Kore’nin gelişen balistik füze stratejisinin bir parçası olacak” denildi.

Hoejung-ni’nin girişinin ağaçlar ve yeşilliklerle kapatıldığı görülürken, 375 metre uzunluğunda sığınakların olduğu da kayıtlara geçti. Raporda, “Her bir tünel 35 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde. Bu tünellerin boyutları Kuzey Kore’nin balistik füzelerinin geçebileceği boyutta” denildi.

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