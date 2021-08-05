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Endonezya: Aşısızların ölüm oranı üç kat fazla

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Endonezya’da aşılanmayanların ölüm oranının aşı olanlardan üç kat daha fazla olduğu açıklandı.
Endonezya: Aşısızların ölüm oranı üç kat fazla

Endonezya’da aşılanmayanların ölüm oranının aşı olanlardan üç kat daha fazla olduğu açıklandı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yapılan araştırmada aşılanmamış kişiler için COVID-19 ölüm oranı aşılananlardan üç kat daha fazlaydı.

Mayıs-Temmuz ayları arasında yaklaşık 68.000 hastadan alınan verilere göre, iki kez Sinovac veya AstraZeneca aşısı yaptıranların ölüm oranı %4,1 iken aşılanmayanların ölüm oranı %15,5 olarak açıklandı.

Üst düzey bir sağlık bakanlığı yetkilisi olan Siti Nadia Tarmizi, verilerin Endonezya'daki aşı tereddütüyle mücadeleye yardımcı olabileceğini söyledi.

Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da son aylarda koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşandı.

Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 100.000 ‘i aşmasıyla birlikte yetkililer kritik bir eşiğin aşıldığını vurguladı.

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