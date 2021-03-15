Endonezya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Endonezya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Endonezya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, yan etkisine ilişkin inceleme sürecinin devam etmesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını belirtti.

Söz konusu aşının yan etkileri konusunda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) araştırma sonuçlarını beklediklerini ifade eden Sadikin, şu ana kadar alınan AstraZeneca aşılarının henüz dağıtıma sunulmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, 8 Mart’ta 1.1 milyon doz AstraZeneca aşısı temin eden Endonezya, AstraZeneca’dan toplam 50 milyon doz aşı almayı planlıyor.

Aşının kullanımını durduran ülke sayısı 10 oldu

Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Hollanda ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Almanya da bugün açıklanan kararda AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu duyurdu.

​'Ölümlerle ilgili verileri inceledik'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" ifadesini kullanmıştı.