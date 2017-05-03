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Endonezya başkentinin yerini değiştirmeye hazırlanıyor

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Endonezya başkentinin yerini değiştirmeye hazırlanıyor
Endonezya'nın, aşırı kalabalık olan başkenti Cakarta'nın, yoğun trafik sorunları olması ve ada üzerinde konumlanan mega kentin her sene suya batması sebebiyle yerinin değişeceği açıklandı.

Dünyanın en kalabalık adası olan 13 milyon nüfusa sahip mega kent, Java adasında bulunuyor.

The Sydney Morning Herald gazetesi kısa süre önce Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun, Ulusal Kalkınma Planlama İdaresi Başkanlığından muhtemel yerlerde fizibilite çalışması yapmasını istediğini belirtti.

Bornero adasındaki Palangkaraya olası bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Ulusal Kalkınma Planlama İdaresi Başkanlığı yöneticisi Bambang Brodjonegoro gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu otomatik olarak Palangkaraya demek değil, fakat birkaç alternatife bakacağız ve bazı kriterler belirleyeceğiz” dedi.

Başkentin yerini değiştirme konusundaki tartışmalar, 1957’de Başkan Suharto tarafından ilk kez tartışılmasından bu yana yeniden ortaya çıktı.

Bu değişikliği aynı zamanda Cakarta'nın Hollanda sömürgesi tarihinden kurtulmak için yapılacağını belirtenler de var.

Kalabalık şehir problemlerinin daha gerçekçi bir hale geldiği, aynı zamanda Kuzey Cakarta'nın her sene 25 santimetre kadar suya gömüldüğü de ifade edildi. Ülkenin iki seçeneği değerlendirildiği belirtildi.

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