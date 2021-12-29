  • BIST 1.848,91
  • Altın 690.80781
  • Dolar 12.0103
  • Euro 13.5767
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Endonezya Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdı

» »
Endonezya’nın 2018 yılından bu yana yasak uyguladığı Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacağı bildirildi.
Endonezya Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdı

Endonezya’nın 2018 yılından bu yana yasak uyguladığı Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacağı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasağın kaldırılmasının derhal yürürlüğe gireceği ve denetçilerin uçak sistemlerinde yapılan değişiklikleri kontrol edeceği belirtildi.

Açıklama, uçağın ABD ve Avrupa'da yeniden hizmet vermeye başlamasından aylar sonra geldi.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022'de yeniden kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Dünya genelinde 180'den fazla ülke Boeing 737 Max'ın kullanımına izin verirken, Avustralya, Japonya, Hindistan, Malezya ve Singapur bu yıl kullanım yasağını kaldırma kararı aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 12:01
  • Putin’den ABD’yi Kızdıracak Açıklama: Biz Kanada’ya Füze Yerleştirsek26 Aralık 2021 Pazar 15:26
  • Japonya’da Kar Fırtınası Nedeniyle 100’ü Aşkın Uçuş İptal26 Aralık 2021 Pazar 14:18
  • Pakistan'da 2021'e Protestolar Damgasını Vurdu26 Aralık 2021 Pazar 12:37
  • Prenses İle Tanışmak İçin Gizlice Saray’a Girdi26 Aralık 2021 Pazar 11:52
  • Myanmar'da Ordunun Aralarında Kadın Ve Çocukların Olduğu 30 Kişiyi Öldürdüğü İddiası25 Aralık 2021 Cumartesi 21:02
  • NATO-Rusya Konseyinin 12 Ocak'ta Toplanması Planlanıyor25 Aralık 2021 Cumartesi 19:47
  • Japon Gazetesi Nikkei: Erdoğan Kurallar Kitabını Çöpe Attı25 Aralık 2021 Cumartesi 13:47
  • Bangladeş' te Feribot Yangınında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi24 Aralık 2021 Cuma 22:14
  • Putin: Hz. Muhammed'e Yönelik Hakaret, Sanat Özgürlüğü Değil24 Aralık 2021 Cuma 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti