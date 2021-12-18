Endonezya Semeru Yanardağı'nda Alarm Seviyesi Yükseltildi

Endonezya Jeoloji Ajansı, bu ayın başında yaşanan ani patlamanın ardından can kayıplarına neden olan Semeru Yanardağı’nın tekrar patlayacağı endişesiyle alarm seviyesini yükseltti.

Yetkililer, aktif yanardağda 4 Aralık’taki ani patlamadan önceki gibi lav ve yakıcı gaz yoğunluğunu tetikleyebilecek bazı hareketliliklerin saptandığını aktardı.

Öte yandan Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Arifin Tasrif, yanardağ kraterinden çıkan 8 milyon metreküp kumun lav yolu üzerindeki Besuk Kobokan Nehri’ni tıkadığını belirtirken, yeni patlama olması durumunda lavların yeni akıntılar oluşturarak çevreye daha fazla yayılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlamada 48 kişi yaşamını yitirmişti.

Patlama sonrası yaklaşık 10 bin bölge sakini tahliye edilmişti.

Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre rakımlı Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.