 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.803
  • Altın 148,173
  • Dolar 3,6899
  • Euro 3,9345
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Endonezya’da 40 milyon kişi heyelan riski altında

» »
Endonezya’da 40 milyon kişi heyelan riski altında
Endonezya’da yaşayan 256 milyonluk nüfusun yaklaşık 40 milyonu heyelan riski altında bulunuyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) ülkede heyelana meyilli bölgelerde yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığını belirterek, riskli bölgelerdeki, muhtemel toprak kaymalarına karşı ihtiyatlı olmaları konusunda uyardı.

Heyelan riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki yerel yönetimlerin halka daha güvenli bölge bulmasına rağmen buralardakilerin yoksulluk ve çoğunluğunun çiftçilikle uğraşması nedeniyle göç etmeyi reddettiğini bildiren BNPB, ülke genelinde heyelan tehlikesine karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve artırılması gerektiğini kaydetti.

BNPB, ülkede 2017'nin ilk üç ayında 251 heyelanın meydana geldiğine, heyelanın yılın bu döneminde en sık görülen doğal felaket olduğuna dikkati çekti.

Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altında olan Endonezya, yıl genelinde aşırı yağış alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Endonezya'daki toprak kayması04 Nisan 2017 Salı 13:31
  • Çin'de "Ölüler Bayramı"04 Nisan 2017 Salı 11:34
  • Honda, Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdı04 Nisan 2017 Salı 10:18
  • Çin'de hava kirliliği insan sağlığı için üst sınıra ulaştı02 Nisan 2017 Pazar 15:53
  • Pakistan'da türbe bekçisi ziyaretçilere saldırdı: 20 ölü02 Nisan 2017 Pazar 15:50
  • Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler01 Nisan 2017 Cumartesi 14:45
  • Pekin yeni Hong Kong liderini atadı01 Nisan 2017 Cumartesi 13:56
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 toplu mezar bulundu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:55
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olayları01 Nisan 2017 Cumartesi 13:33
  • Hindistan'ın Gujarat eyaletinde inek öldürmek müebbetle cezalandırılacak01 Nisan 2017 Cumartesi 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti