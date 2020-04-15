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Endonezya’da 5 büyüklüğünde deprem

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Endonezya’da 5 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Açe eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Batı Açe bölgesine bağlı Meulaboh kentinin 66 kilometre güneybatı açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının eyaletin başkenti Banda Açe’de de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eyaletin Sinabang bölgesinde de 9 Nisan’da, 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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