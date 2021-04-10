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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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