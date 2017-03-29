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Endonezya'da 7 metrelik piton insan yuttu

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Endonezya'da 7 metrelik piton insan yuttu
Endonezya'nın Sulewasi eyaletinde kaybolan adam, iki gün sonra bir pitonun karnından çıkarıldı.

Palmiye yağı hasatı için iki gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen 25 yaşındaki Akbar Salubiro'nun cesedi 7 metrelik bir pitonun karnında bulundu.

Köylüler, palmiye bahçesinde yakaladıkları pitonun karnın çok büyük olmasından şüphelenerek yılanı öldürdü. Karnı yarılan pitonun midesinden Salubiro'nun cesedi çıktı.

Bir köylünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, yılanın karnından çıkan cesedin üzerinde elbise ve botların bulunması dikkati çekti.

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