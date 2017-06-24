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Endonezya’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri

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Endonezya’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

ABD Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler, ellerinde "Özgür Filistin”, “Amerika ve İsrail En Büyük Şeytan” yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı.

Bazı göstericiler de ellerindeki kutuları caddeden geçen taşıtların sürücülerine uzatarak Filistinliler için yardım topladı.

AA muhabirine konuşan Filistin’in Sesi Vakfı Başkanı Musa Kazım, “Her sene ramazan ayı sonunda Filistin destekli gösterilerimizi yapıyoruz. Bu gösterilerle Filistin’in özgür olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Filistin’e yapılan ambargo ve zulümlerin artık sonlandırılmasını istiyoruz. Buzulümlerin arkasında Amerika ve İsrail’in olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

 

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