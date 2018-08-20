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Endonezya'da anaokulu çocukları törende peçeli ve 'silahlı' yürütüldü

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Endonezya'nın Probolinggo kentinde, bir anaokulunun kız öğrencileri ülkenin bağımsızlık günü için düzenlenen törenlere paça takarak mukavvadan yapılan silahlarıyla katıldı.
Endonezya'da anaokulu çocukları törende peçeli ve 'silahlı' yürütüldü

Çocukların törendeki görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Tepkiler üzerine anaokulunun müdürü TK Kartika özür diledi.

TK Kartika, amaçlarının çocuklara şiddet aşılamak olmadığını söyledi.

'Tasarruf için eski kostümleri kullandık'

BBC'ye konuşan TK Kartikai, "Amacımız Peygamber'in mücadelesine dikkat çekmek, Allah sevgisi mesajı vermekti. Para harcamamak için eski kostümleri kullandık. Böyle bir tepki alacağımızı düşünmemiştik. Önemli olan törenlere katılmamız ve çocukların mutlu olması" dedi.

Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo da yürüyüşü "uygunsuz bir gösteri" olarak nitelendirdi.

Bambang Soesatyo yürüyüş için "Çocuklara kara çarşaf giydirmek, peçe taktırmak ve ellerine silah maketleri vermek kötü bir izlenim uyandırıyor. Bu tür bir muamele, çocukların zihinlerine zarar verir" diye konuştu.

Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi. Hollanda'dan bağımsızlığının 73'üncü yıldönümünü de 17 Ağustos'ta kutladı.

Probolinggo kentindeki tören ise ertesi gün bir kışlada yapıldı.

Anaokulu bu kışlanın içinde yer alıyor.

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