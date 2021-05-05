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Endonezya'da Bir Havaalanında Yolculara Kullanılmış Çubuklarla Kovid-19 Testi Yapıldığı Ortaya Çıktı

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Endonezya'da bir ilaç firmasının çalışanları, kullanılmış Kovid-19 test çubuklarını yıkadıktan sonra yeniden sattıkları iddiasıyla tutuklandı.
Endonezya'da Bir Havaalanında Yolculara Kullanılmış Çubuklarla Kovid-19 Testi Yapıldığı Ortaya Çıktı

Endonezya'da bir ilaç firmasının çalışanları, kullanılmış Kovid-19 test çubuklarını yıkadıktan sonra yeniden sattıkları iddiasıyla tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, polis, sahtekarlığın geçen aralık ayından bu yana Kuzey Sumatra'nın Medan kentinde Kualanamu Havaalanı'nda yapıldığının sanıldığını açıkladı.

Yetkililer, Medan'daki havaalanında 9 binden fazla yolcunun, kullanılmış pamuklu çubuklarla test edilmiş olabileceğini ifade etti.

Negatif test sonucuyla seyahat etmek zorunlu olduğundan havalimanında yolculara test yaptırma seçeneği sunuluyordu. Havaalanı yetkilileri, Kimia Farma tarafından sağlanan hızlı test kitlerini kullanıyordu.

Yolculardan gelen yanlış pozitif test sonucu şikayetleri üzerine harekete geçen polis, havaalanına sivil görevli gönderdi.

Görevli, test çubuklarının kullanıldıktan sonra yıkanarak yeniden kullanıma sokulduğunu tespit etti.

Olayla ilgili olarak Kimia Medan şirketinin yöneticisi dahil 5 çalışan tutuklandı. Şüpheliler, çubukları yıkadıktan sonra satış için yeniden paketleyerek sağlık ve tüketici yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Merkezi başkent Cakarta'da bulunan şirket, söz konusu personelin işten çıkarıldığını açıkladı ve iç denetimleri sıkılaştırma sözü verdi.

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