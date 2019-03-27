  • BIST 91.855
  • Altın 224,599
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0134
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Endonezya'da denizkızı heykellerine bluz giydirildi

» »
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir eğlence parkındaki iki dev denizkızı heykeline, göğüslerini örtmek için altın rengi askısız bluz giydirildi.
Endonezya'da denizkızı heykellerine bluz giydirildi

Park yetkilileri, kararın "doğu değerlerine" uygun olarak alındığını söyledi.

1966'da açılan ve uluslararası turnuvaların düzenlendiği golf sahaları, oteller ve tema parkıyla Güney Doğu Asya'nın en büyük entegre turizm tesisi olan Ancol Dremland'de denizkızı heykelleri yıllardır orijinal halleriyle sergileniyordu.

'Biz doğulu insanlarız ve kültürümüze uygun olanı yaptık'

Park Sözcüsü Rika Lestari, heykellere dore kumaştan bluz giydirme kararını kimsenin baskısıyla almadıklarını söyledi. Lestari, "Amacımız Ancol'ü aileler için uygun bir yer haline getirmek. Biz doğulu insanlarız. Doğu kültürümüz var. Bu kültüre uygun olmayan bir şeyi uygun hale getirdik. Bu bir algı meselesi. İyi bir şeyse neden yapmayalım?" dedi.

Bazı ziyaretçilerin bluzlerini sürekli aşağı çekmesi nedeniyle heykellerin bir süre sonra parkın daha tenha bir köşesine taşındığı belirtiliyor.

Muhafazakâr değerleriyle bilinen Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spice Girls grubunun cinsel ilişki itirafında yeni gelişme25 Mart 2019 Pazartesi 17:56
  • Slow Food Salamis Başkanı Kurşun: "Yasal düzenlemelerle binalarda ısı yalıtım şartı aranmalı"25 Mart 2019 Pazartesi 14:21
  • Eşine sinirlenen pilot eşinin bulunduğu binaya çarptı (Vİdeo)25 Mart 2019 Pazartesi 11:23
  • Spice Girls grubundan yıllar sonra gelen cinsel ilişki itirafı25 Mart 2019 Pazartesi 10:38
  • Nusret, bu sefer otel aldı24 Mart 2019 Pazar 21:15
  • Kirli su, savaş ve çatışmadan daha fazla çocuğun canına mal oluyor24 Mart 2019 Pazar 16:59
  • Dünya'nın altını bitiyor mu?24 Mart 2019 Pazar 12:44
  • İklim değişikliği: Gelecekte hayatımız böyle mi olacak?23 Mart 2019 Cumartesi 20:00
  • Canınız mı Sıkılıyor? Bırakın Biraz Sıkılsın!23 Mart 2019 Cumartesi 19:00
  • Sakal Psikolojisi: Sakal Bırakmak Erkeklere Ne Katıyor?23 Mart 2019 Cumartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti