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Endonezya'da deprem: 3 ölü

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Endonezya'nın Bali Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'da deprem: 3 ölü

Endonezya'nın Bali Adası'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da Cakarta merkezli Meteoroloji Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Bali Adası'ndaki 4,8 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 04.18'de 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) ise Bali Adası'nda deprem dolayısıyla 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

 

Fotoğraf: Reuters

[Fotoğraf: Reuters]

 

 

3 köy yolu ulaşıma kapandı

Aynı bölgede 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3'lük artçı bir sarsıntı daha oluştu.

Depremler sonrası oluşan heyelan nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yerel idareler bölge halkını potansiyel artçılara karşı uyarıldı.

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