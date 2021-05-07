  • BIST 1.433
  • Altın 485,428
  • Dolar 8,2845
  • Euro 10,0101
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Endonezya'da faaliyete geçen Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı

» »
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı gökyüzüne kül püskürttü.
Endonezya'da faaliyete geçen Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı

Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre kadar yükseklikte duman ve kül püskürttüğü bildirildi.

Bir hafta içinde yaklaşık 15 patlamanın gerçekleştiği yanardağda volkanik hareketlenmelerin son günlerde arttığı kaydedildi.

Yanardağın gözlem ekibinden Armen Putra, patlamadan dolayı herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, civarda yaşayan köylülere dağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lav tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • G7 Dışişleri Bakanları'ndan Çin'e Uygur eleştirisi: Derin endişe duyuyoruz06 Mayıs 2021 Perşembe 12:39
  • Japonya, Olası Terör Eylemlerine Karşı Olimpiyat Müsabaka Noktaları Üzerinde "Uçuşa Yasak Bölge" Oluşturacak06 Mayıs 2021 Perşembe 09:16
  • Japonya'dan Kovid-19'a karşı Hindistan'a 50 milyon dolar finansal hibe06 Mayıs 2021 Perşembe 09:10
  • Japon bilim insanları: Burun ile penis boyu arasında ilişki var05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:46
  • Hindistan'da Yüksek Mahkeme: Solunum Cihazı Eksikliğine Bağlı Kovid-19 Kaynaklı Ölümler "Soykırımdan Farksız"05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46
  • Myanmar'da Darbe Yönetiminin Protestoları Bastırmak İçin Gözaltına Aldığı Genç Erkeklerin Kaybolduğu İddia Edildi05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:30
  • Hindistan'da Günlük Can Kaybı Sayısı Salgının Başından Bu Yana En Yüksek Düzeye Ulaştı05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:22
  • Hindistan'da koronavirüs kaynaklı ölümlerde yeni rekor05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:59
  • Japonya'daki çocuk nüfusu yüzde 11,9'a gerileyerek son 40 yılın en düşük oranına ulaştı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:52
  • Hindistan'da 688 Binden Fazla Hasta İçin Tıbbi Oksijene İhtiyaç Duyuluyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti