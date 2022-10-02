Endonezya’da futbol maçında izdiham: 129 ölü, 180 yaralı

Endonezya'da kaybeden takımın taraftarları sahaya girdi, polisin biber gazıyla müdahalesinin ardından yaşanan izdiham korkunç bir felakete yol açtı. 129 kişinin öldüğü, 180 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Endonezya’nın Java adasının doğusunda yer alan Surabaya merkezine bağlı Doğu Java ilinde, Arema FC ile Persebaya Surabaya kulüpleri arasında oynanan futbol maçında korkunç bir trajedi yaşandı.

Maçta çıkan izdihamda 129 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Ev sahibi Arema’nın taraftarları takımlarının 3-2 mağlup olmasının ardından sahaya indi. Polisin biber gazı atmasıyla başlayan kaos izdihama dönüştü. Doğu Java polis şefi Nico Afinta, maçta Arema taraftarlarının sahayı indiğini ve polisin ve göz yaşartıcı gaz atarak kalabalığın izdihamına ve boğulma vakalarına yol açtığını söyledi.

Polis, sahadaki gerilime sert müdahale etti.

İZDİHAMDA BOĞULDULAR

Kanjuruhan stadyumunda yerel raporlar, maçtan sonra 40 bin seyirciden 3 bine yakınının sahaya girdiğini açıkladı. Çıkan kaosta 129 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenler arasında iki polis memuru da bulunuyor. Doğu Java polis şefi Afinta, birçok kişinin bir çıkışa koştuğunu ve burada ezilerek boğulduğunu belirtti, “Çıkışta bir noktaya çıktılar, sonra bir birikim oldu, birikim sürecinde nefes darlığı, oksijen eksikliği vardı” dedi.

YARALILAR TOPLANIYOR

Yetkililer ölü sayısını önce 127 olarak açıkladı ancak bir polis sözcüsü daha sonra ölü sayısını 129 olarak bildirdi. The Guardian’ın yerel yetkililerden edindiği bilgilere göre Malang Regency sağlık ofisi başkanı Wiyanto Wijoyo daha önce yetkililerin hala yaralıların sayısını toplamakta olduğunu söyledi.

Öfkeli taraftarların sahaya inmesiyle gerilim bir anda yükseldi.

Wiyanto, kurbanların “Kaos, aşırı kalabalık, ayaklar altında çiğnenme ve boğulma nedeniyle öldüğünü” belirterek, yaralıların farklı yerel hastanelere sevk edildiğini de sözlerine ekledi.

Binlerce Arema taraftarının sahaya akın etmesiyle mücadelenin başladığı bildirildi. Persebaya oyuncuları hemen oradan ayrıldı ancak hala sahada olan birkaç Arema oyuncusu da saldırıya uğradığı ifade edildi.

SON 40 YILDAKİ STADYUM FELAKETLERİ

Şubat 2012, Mısır Al-Masry ile Al-Ahly arasında Port Said’de oynanan karşılaşmanın sonunda taraftarlar ayaklandı. En az 73 kişi öldü ve 1000’den fazla kişi yaralandı ve Mısır ligi iki yıl süreyle askıya alındı.

Mart 2009, Fildişi Sahili Abidjan’ın Felix Houphouet-Boigny stadyumunda Malavi ile oynanan Dünya Kupası ön eleme maçı öncesi çıkan izdihamda en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Ocak 2022, Kamerun Ev sahibi ülkenin Afrika Uluslar Kupası son 16 maçında Komorlar’a karşı Kamerun’daki Yaounde Olembe Stadyumu’nda çıkan izdihamda en az sekiz kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Mayıs 2001, Gana Afrika’nın en kötü futbol felaketlerinden birinde polisin ayaklanan taraftarlara göz yaşartıcı gaz atması sonucu Akra’nın ana futbol stadyumunda çıkan izdihamda yaklaşık 126 kişi öldü.

Nisan 2001, Güney Afrika Futbol taraftarları, Johannesburg’un büyük Ellis Park Stadyumu’na Güney Afrika liginde üst düzey bir lig maçının ortasında girmeye çalıştığında en az 43 kişi ezilerek öldü.

Ekim 1996, Guatemala Guatemala’da Guatemala ile Kosta Rika arasında oynanan Dünya Kupası ön eleme maçında taraftarların çığ altında kalması sonucu 82 kişi öldü, en az 147 kişi yaralandı.

Mayıs 1992, Fransa Bastia’nın Furiani Stadyumu’ndaki bir tribün, Fransa Kupası yarı finalinde Olympique de Marsilya’ya karşı çöktü, 18 kişi öldü ve 2.300’den fazla kişi yaralandı.

Ocak 1991, Güney Afrika Kaizer Chiefs ve Orlando Pirates takımları arasında Orkney maden kasabasındaki Oppenheimer Stadyumu’nda sezon öncesi maçında çıkan izdihamda 42 kişi hayatını kaybetti. Korsanlar taraftarı kalabalığın içinde Chiefs taraftarına bıçakla saldırdı.

Nisan 1989, İngiltere 96 Liverpool taraftarı, Liverpool ile Nottingham Forest arasındaki FA Cup yarı finali öncesinde Sheffield’deki Hillsborough Stadyumu’ndaki aşırı kalabalık ve çitle çevrili bir alanda ezilerek öldü. Bir kurban, Hillsborough’da ciddi ve geri dönüşü olmayan beyin hasarı geçirdikten 32 yıl sonra geçen Haziran ayında öldü.

Mart 1988, Nepal Nepal’in Katmandu’daki ulusal futbol stadyumundaki dolu fırtınasında kilitli çıkışlara yönelik izdiham 90’dan fazla taraftarı öldürdü.

Mayıs 1985, Belçika Brüksel’deki Heysel Stadı’nda Juventus ile Liverpool arasında oynanan Avrupa Kupası finali öncesi taraftarlar arasında çıkan çatışmalarda otuz dokuz taraftar öldü ve 600’den fazla kişi yaralandı.

Mayıs 1985, İngiltere Lincoln City ile üçüncü lig maçında Bradford’daki Valley Parade stadyumundaki tribünlerde çıkan yangında en az 56 kişi öldü ve 200’den fazla kişi yaralandı.

Ekim 1982, Rusya Taraftarlar, Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda Spartak Moskova ile Hollandalı HFC Haarlem arasında oynanan UEFA Kupası maçında berabere kaldıklarında ezildiler. Eski Sovyetler Birliği’nden yetkililer, trajediyi yıllarca açıklamadı. Bunu yaptıklarında, bir çıkışta ezilme sonucu ölenlerin sayısı 340 kadar yüksek olabilse de, resmi olarak 66 ölü verdiler.