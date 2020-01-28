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Endonezya'da kadın kırbaç ekibi kuruldu: Merhamet yok

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Endonezya'da kadın kırbaç ekibi kuruldu: Merhamet yok
Endonezya'da kadın kırbaç ekibi kuruldu: Merhamet yok

Şeriat kurallarııyla yönetilen Endonezya'nın Açe kentinde kadın hükümlülerin cezalandırılması için kurulan kadınlardan oluşan kırbaç ekibi uygulama yapılarak tanıtıldı.

Endonezya'nın Açe kentinde evlilik dışı cinsel birliktelik yaşamak yasak. Şeriat kurallarına göre bunun karşılığı kamış sapı ile kırbaçlanmak.

Kentte artık kadınların cezalarını yerine getirmek için kadın kırbaç ekibi bulunuyor. Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi ilk kadın kırbaç takımını kurmanın yıllar aldığını belirtti.

Ekipte 8 şeriat memuru kadın görev alıyor. Kadınların göreve başlamadan önce kırbaçlamak üzerine eğitim aldığı ifade edildi.
Kadın suçluların kadınlar tarafından kırbaçlanma nedeni olarak şeriat yetkilileri İslam yasalarını gösteriyor.

Ekibin tanıtımı evli olmadığı bir erkekle otel odasında yakalanan kadın mahkumun cezalandırıldığı sırada yapıldı. Kadın mahkumu kırbaçlayan şeriat memuru için Açe Şeriat Polis Şefi Zakwan AFP haber ajansına "Bence iyi iş çıkardı. Güzel bir tekniği var" yorumunu yaptı.

Zakwan şeriat memurlarının kimliğini kendi güvenlikleri için gizlemek adına yüzleri kapalı, vücutlarını tamamen örten kahverengi giysiler kullanıldığını söyledi.

'Merhamet yok'

Şeriat Polis Şefi Zakwan, kırbaç cezasıyla ilgili  "Onlara rollerini daha iyi anlamaları için yaptığımız şey bir nevi telkin. Allah'ın kurallarını çiğneyenler için merhamet yok" ifadesini kullandı.

Şeriat Uygulama Birimi Başkanı Safriadi  ise 'Amacımız onların canını yakmak değil. Burada en önemli nokta izleyiciler önünde utanmaları ve bir daha yapmamaları için onları teşvik etmek" dedi.

Açe'de şeriat kuralları gereği evlilik öncesi cinsel birliktelik, eşcinsellik, alkol, kumar gibi suçların cezası kırbaçlanmak.

Yaklaşık 220.000 kişilik bir şehir olan Banda Açe'de şeriat polisi, gece gündüz üç vardiya halinde sokaklarda devriye geziyor. Son devriyelerden birinde sahilde birbirine yakın oturan bir çift yakalandı. Kırbaç cezasından kıl payı kurtulan çift kınama cezası aldı.

Avukatlar, birçok insanın dini yasayı çiğnediği zaman hapis cezası yerine acı da verse kırbaçlamayı tercih ettiğini belirtiyor.

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