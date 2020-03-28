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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda Son 24 Saatte 3 Patlama Odu

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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda Son 24 Saatte 3 Patlama Odu
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda Son 24 Saatte 3 Patlama Odu

 Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda dünden bu yana 3 patlama meydana geldi.

Metro TV kanalının haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda en son patlama sabah yerel saatle 05.21’de oldu ve 180 saniye sürdü.

Bölge yetkilileri, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi.

Öte yanda dün meydana gelen iki patlama nedeniyle Magelang bölgesine bağlı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

İkinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunulmaması konusunda uyarı yapılıyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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