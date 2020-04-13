Endonezya’da uzmanlardan Ramazan uyarısı: Önlem alınmazsa sadece Java’da vaka sayısı 1 milyonu geçebilir

Endonezya’da uzmanlar, hükümetin Ramazan ayında ve Ramazan bayramında seyahatleri yeterince kısıtlamaması durumunda yalnızca Java adasında vaka sayısının Temmuz’da 1 milyonu aşabileceğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Endonezya Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi araştırmacıları, bu nedenle hükümeti daha sert önlemler almaya davet etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ramazan’da seyahatin tümüyle yasaklanması çağrılarına karşı çıkmış, kültürel ve ekonomik faktörler nedeniyle bunun işe yaramayacağını söylemiş ve yasaklama yerine insanları ikna yolunu denemek gerektiğini söylemişti.

Ülkede bugüne kadar 399 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.