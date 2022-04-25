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Endonezya'da yanardağ alarmı

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Endonezya'da, Anak Krakatau yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ kül ve lav püskürttü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Endonezya'da yanardağ alarmı

Endonezya'da, Anak Krakatau yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ kül ve lav püskürttü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kül ve duman 3 bin metre yüksekliğe ulaştı. Patlamalar meydana geldi. Endonezya'da yanardağ alarmı verildi.

Ülkenin batısındaki Anak Krakatau yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Yanardağın etrafında iki kilometre çapında bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Anak Krakatau yanardağında, geçtiğimiz haftalarda da 21 kez patlama meydana geldi.

Endonezya'da, 30 aktif 30 yanardağ bulunuyor.

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