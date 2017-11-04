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Endonezya'da yeni maymun türü: 100 yıldır keşfedilen ilk 'büyük maymun'

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Endonezya'da yeni maymun türü: 100 yıldır keşfedilen ilk 'büyük maymun'
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşayan az sayıdaki orangutanları inceleyen bilim adamları, bu hayvanların daha önce bilinmeyen bir 'büyük maymun' türü olduğunu tespit etti.

Zürih Üniversitesi, Liverpool Moores Ünivesitesi ve Sumatra Orangutanlarını Koruma Programı'ndan araştırmacıların ortak yürüttüğü çalışmada bölgede 'Tapanuli' adı verilen yeni büyük maymun türü keşfedildiği açıklandı.

İlk kez 1997'de bölgeye giden bir grup araştırmacı, burada davranışsal ve genetik olarak diğer orangutanlardan farklı bir tür yaşadığını belirledi ancak bu konuda uzun süre detaylı veri toplanamadı.

Ardından 2013'te söz konusu hayvan türüne ait iskelet bulan araştırmacılar, bu hayvanın kafatası ve diş yapısında ciddi farklılıklar bulunduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu maymun türünün yaklaşık 100 yıldır keşfedilen ilk yeni 'büyük maymun' olduğunu kaydetti.

 

​Öte yandan 800 Tapanuli orangutanı olduğuna işaret eden araştırmacılar, bunların nesli en fazla tehlike altındaki maymun türü olduğuna dikkati çekiyor.

'Büyük maymunlar' olarak sınıflandırılan grupta hali hazırda, Sumatra ve Borneo orangutanları, doğu ve batı gorilleri, şempanzeler ve bonobolar olmak üzere 6 tür bulunuyordu.

Araştırmanın sonuçları 'Current Biology' dergisinde yayımlandı.

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