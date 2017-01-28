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Endonezya'daki Çinliler "Horoz Yılı"na tapınaklarda ibadet ederek girdi

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Endonezya'daki Çinliler "Horoz Yılı"na tapınaklarda ibadet ederek girdi
Endonezya'da yaşayan Çinliler, Çin yeni yılının ilk gününde başkent Cakarta'nın en eski tapınağı Wihara Dharma Bhakt'da dua etti.

Geleneksel hayvan takvimine göre bu gece "Maymun Yılı"nın biterek "Horoz Yılı"nın başlaması nedeniyle, Cakarta'daki Wihara Dharma Bhakt tapınağı, sabahın ilk saatlerinden itibaren Çinlilerin akınına uğradı.

Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ibadet etmek isteyen yaklaşık 10 bin Çinli tapınakta kuyruk oluşturdu. İbadete gelenler geleneksel Çin kıyafetleri giymeyi tercih etti.

Tapınakta mum ve tütsü yakan Çinliler, tapınak önünde toplanan muhtaç insanlara yardımda bulunurken, "belaları ve şerleri kovma" geleneğinin parçası olarak kafesteki kuşları serbest bıraktı.

AA’ya konuşan Stef Batik, horoz yılına ibadet ederek girmek istediği için tapınağa geldiğini belirterek, "Yeni yılın tüm insanlara huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Bugün 'Horoz Yılı'na girdik. Bildiğiniz gibi horozlar kendi yiyeceklerini kendisi arıyor. Bizde bu yılın bize bereket getirerek, kimseye muhtaç kalmadan geçmesi için dua ettik.” dedi.

Endonezya'da Çin yeni yılı etkinlikleri gün boyu devam edecek. Öte yandan, Çin yeni yılı kutlamaları boyunca başkent Cakarta’da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Endonezya'da 250 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 4’ünü Çinliler oluşturuyor. Zamanında Çin’den gelen göçmenler tarafından getirilmiş bu gelenek ve görenekleri kapsayan yeni yıl kutlamalarına Endonezya’da "İmlek" deniyor.

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