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Endonezya'daki ölü sayısı 373'e yükseldi

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Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami faciasında ölenlerin sayısı 373'e yükseldi.
Endonezya'daki ölü sayısı 373'e yükseldi

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami faciasında ölenlerin sayısı 373'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 373'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise binden fazla olduğunu açıkladı.

Tsunami nedeniyle 57 kişinin kayıp olduğunu bildiren Nugroho, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda devam eden volkanik hareketlilikten dolayı, yeni bir tsunami tehlikesine karşı, sahil şeridinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

TSUNAMİ UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

Ülke genelinde bazı bölgelerdeki tsunami uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar verildiğini belirten Nugroho, 2012'den bu yana genel olarak tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu vurgulayarak, uyarı sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan sosyal medyada üzerinden yapılan paylaşımlarda halk, erken tsunami uyarı sisteminin çalışmamasından dolayı can kayıplarının yaşandığını ve ölümlerden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu belirtti

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin yer değiştirdiği bildirildi.

TSUNAMİNİN NEDENİ YANARDAĞDAKİ VOLKANİK HAREKETLİLİK

Yetkililer, bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.,snx_jw00yuyflj1n7vcnnw.jpg

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