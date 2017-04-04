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Endonezya'daki toprak kayması

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Endonezya'daki toprak kayması
Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde dört gün önce meydana gelen toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken göçük altından 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yetkililer, Desa Banaran ilçesine bağlı Ponorogo köyünde göçük altında kalanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Şimdiye kadar göçük altından 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Kayıp olduğu bildirilen en az 27 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Dağlık alanda bulunan köye ulaşımın güç olması, çalışmaları aksatıyor.

Orta Cava'da geçen yıl meydana gelen heyelanda da 60'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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