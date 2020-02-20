Endonezyalı Bakan'dan yoksulluğu bitirme formülü: Zenginler yoksullarla evlensin

Yazar Celeste Ng, dün Twitter hesabından 9 yaşındaki oğlunun akşam yemeğinde yazdığı bir denklemi paylaştı. Kısa sürede ilgi çeken bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Endonezya’da bir bakan yoksulluğu azaltmak için sıradışı bir öneride bulundu: “Zenginler, yoksullarla evlensin”.

İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, zengin Endonezyalıların düşük gelirli kişilerle evlenmesinin, ulusal yoksulluk oranının azalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre Effendy, “Yoksul insanlar evlenmek için diğer yoksulları arayınca ne oluyor? Daha fazla yoksul haneler ortaya çıkıyor. Bu Endonezya’da bir sorun” dedi.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Fachrul Razi’ye seslenen Effendy, ondan bir fetva çıkarmasını ve zenginlerin yoksullarla evlenmesini salık vermesini istedi. Endonezya’da fetvalardan sorumlu kurum olarak bilinen Ulema Konseyi bakanın önerisini memnuniyetle karşıladı.

Fetva önerisi kabul gördü

Konseyin Genel Sekreteri Enver Abbas, ‘birbirine yardım’ fikrinin önemli olduğunu belirterek, “Bu önerinin iki faydası var. Birincisi; yoksulluk azalacak, ikincisi de refah sadece zengin kesimler arasında yayılmayacak” dedi.

Bakanın açıkladığı verilere göre ülkede 5 milyon yoksul aile bulunuyor, düşük gelirli aileler de buna eklendiğinde sayıları 15 milyona yaklaşıyor.

Dünya Bankası verilerine göre de 267 milyon nüfuslu Endonezya'da yaklaşık 115 milyon kişi ekonomik olarak orta sınıfın altında bulunuyor.

Evlilik öncesi sertifika programı

Öte yandan Muhadjir Effendy’nin ‘parlak’ fikirleri bununla kalmadı. Bakan ayrıca ‘evlilik öncesi sertifika programının’ hayata geçirilmesini de önerdi.

Maddi durumları iyi olmayan ancak evlenmeyi isteyen çiftlerin kabul edileceği bu eğitim programı, mesleki yetenekleri geliştirmeye ve iş bulmayı kolaylaştırmaya odaklanıyor.