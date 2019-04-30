  • BIST 95.199
  • Altın 246,628
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6772
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Endonezya'nın hızla suya batan başkenti taşınıyor

» »
Endonezya, başkentini Cakarta'dan taşımaya karar verdi. Planlama Bakanı, "şehrin suya battığını" söyledi ancak yeni başkentin nereye kurulacağını açıklamadı.
Endonezya'nın hızla suya batan başkenti taşınıyor

Bakan Bambang Brodjonegoro, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun başkenti taşıma kararı aldığını açıkladı.

Sebebi; 10 milyon kişinin yaşadığı başkent Cakarta'nın dünyanın en hızlı batan şehirlerinden biri olması.

Bakan yeni başkentin nerede olacağını açıklamasa da, devlet haber kanalı Borneo adasındaki Palangkaraya'nın en öncelikli seçenekler arasında olduğunu söylüyor.

Nisan ayındaki seçimleri yeniden kazanan Widodo, resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da devlet başkanı olarak bu kararı aldığını bakanı aracılığıyla duyurmuş oldu.

Daha önce de gündeme geldi

Endonezya 1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana, başkentin değiştirilmesi gündemdeydi.

2016'da yapılan bir araştırmaya göre, dünyada trafiğin en kötü olduğu şehir Cakarta. Trafiğin bu durumu, ülke ekonomisini yılda yaklaşık 6,8 milyar dolar (40,460 milyar TL) zarara sokuyor.

Cakarta dışındaki belediyelere mali kaynak aktarımı ve siyasi güç verebilmek için, son iki yıldır hükümetin yetkiyi farklı bölgelere dağıtmaya çalıştığı bir program da yürürlükte.

Son olarak, Cakarta dünyada en hızlı suya batan şehirlerden biri. Uzmanlara göre 2050'de şehrin tamamı sular altında kalabilir.

Kuzey Cakarta son 10 yılda 2.5 metre battı, yılda 1 ile 15 cm arasında batmaya da devam ediyor.

Şehir, bataklık bir toprak üzerine kurulu, içinden 13 nehir geçiyor.

Cakarta'nın yarısı deniz seviyesinin altında. Bunun başlıca sebeplerinden biri, yeraltı suyunun içme suyu olarak kullanmak üzere çekilmesi.

_106644854_gettyimages-1052469462-594x594.jpg

Seçenekler neler?

Kapalı kabine toplantısında, üç çözüm önerisi getirildi.

Birincisi, Cakarta içinde hükümet binaları için özel bir alan tahsis edilmesi; ikincisi bu binaların hemen Cakarta'nın dışına taşınması; üçüncüsü ise başka bir adaya başkent olacak yeni bir şehrin inşa edilmesi.

_106644888_gettyimages-1134419036-594x594.jpg

Cumhurbaşkanı, üçüncü seçenekte karar kıldı.

En öncelikli seçenek, yüzlerce kilometre kuzeydoğudaki takımadaların üzerinde olan, Endonezya'nın kurucu liderleri Sukarno'nun da başkent yapmak istediği Palangkaraya.

Brodjonegoro, sürecin 10 yılı bulabileceğini söyledi:

"Brezilya, başkentini Rio de Janerio'dan Amazon yakınlarındaki Brasilia'ya taşıdı. Kanberra'ya bakın, Sidney ve Melbourne arasında inşa edildi. Kazakistan da başkentini ülkenin merkezine daha yakın bir yere taşıdı, Maynmar da Naypyidaw'a taşıdı."

Widodo, seçim kampanyası sırasında ülkenin ekonomik kalkınmasını her bölgeye eşit olarak yayma sözü vermişti.

BBC Endonezya'dan Rebecca Henschke, Endonezyalıların bu açıklamaya şüpheyle yaklaştığını, daha önce defalarca gündeme gelen bu önerinin önceki 6 devlet başkanı tarafından yerine getirilemediğini söylüyor:

"Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, beş yıllık görev süresinde inanılmaz bir altyapı çalışması yürüttü, dolayısıyla bu vaadi sonunda gerçekleştirecek olan kişi o olabilir."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sri Lanka'da polis bir eve baskın düzenledi: 6'sı çocuk 15 ölü27 Nisan 2019 Cumartesi 13:21
  • Putin: Nükleer programa son vermesi için Kuzey Kore liderine uluslararası güvenlik garantisi gerekiyor25 Nisan 2019 Perşembe 22:38
  • Sri Lanka saldırılarını IŞİD üstlendi23 Nisan 2019 Salı 17:30
  • Sri Lanka saldırılarının sorumlusu olduğu söylenen Ulusal Tevhid Cemaati kimdir?23 Nisan 2019 Salı 14:14
  • Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha23 Nisan 2019 Salı 12:57
  • Sri Lanka Savunma Bakanı: Saldırılar Yeni Zelanda’nın misillemesi23 Nisan 2019 Salı 12:25
  • Filipinler’de deprem kurtarma çalışmaları sürüyor23 Nisan 2019 Salı 09:43
  • Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a çıktı, patlamalarla bağlantılı olarak 40 kişi gözaltına alındı23 Nisan 2019 Salı 09:14
  • Ailesini öldürüp Whatsapp’ta itiraf videosu yayınladı22 Nisan 2019 Pazartesi 12:29
  • Vladimir Zelenskiy kimdir?: Ukrayna Devlet Başkanı seçilen ve dizisi gerçek olan komedyen22 Nisan 2019 Pazartesi 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti