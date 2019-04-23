  • BIST 95.953
  • Altın 238,923
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Energean şirketinden enerji konusunda Rum ve Yunan pazarına ilgi

» »
Yunan Energean Şirketi’nin, Doğu Akdeniz’deki yataklardan olan doğal gazla gerek Güney Kıbrıs gerekse Yunanistan pazarını besleme konusuna ilgi duyduğu belirtildi.
Energean şirketinden enerji konusunda Rum ve Yunan pazarına ilgi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan Energean Şirketi CEO’su Mathios Rigas’ın, konu hakkında Atina - Makedonya Haber Ajansı’na (APE-MPE) yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Energean Kıbrıs ve Yunan Pazarlarını Dört Gözle Bekliyor” başlığı altında sunan Fileleftheros gazetesi, Energean şirketinin, Yunanistan’ın Prinos bölgesindeki hidrokarbon yataklarından faydalandığını ve Batı Yunanistan’da arama faaliyetleri gerçekleştirdiğini, geçtiğimiz hafta ise İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde önemli bir keşif açıkladığını yazdı.

Habere göre şirket CEO’su Mathios Rigas, APE-MPE’ye yaptığı açıklamada, şirketinin faaliyetlerinden de söz etti.
Güney Kıbrıs’ın, yüzen bir tesis aracılığıyla doğal gazla yerel pazarın tedarik edilmesi şeklindeki öneri karşısındaki yanıtının sorulması üzerine Rigas, Rum Yönetimi adına bu yanıtı vermesinin mümkün olmadığını ancak şirketinin, diğer pazarlara olduğu gibi bu pazara da ilgi duyduğunu teyit etti.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliğini de yorumlayan Rigas, şüphesiz bunun olumlu bir gelişme olduğunu, aynı zamanda son yıllardaki diplomatik faaliyetlerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Rigas, Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerin hidrokarbon üreticileri olarak bu işbirliği çerçevesinde faaliyet göstermesinin daha da önemli olacağını belirtti.

LÜBNAN İLE İLİŞKİLER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Rolün ve İttifakların Desteklenmesi” başlıklı bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz bölgesindeki rolünün, son yıllarda geliştirdiği üçlü işbirlikleriyle yükseldiğini yazarken, Lübnan’la ilişkilerin değerlendirildiği makaleye geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete söz konusu makaleye atıfta bulunarak, Lübnan’da gerçekleştirilen son görüşmelerin sonuçlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin desteklenmesine katkı sağladığı şeklinde yorumlandığını, buna paralel olarak doğal gaz ve petrolün ötesine giden işbirliği perspektiflerinin de açıldığını belirtti.

Haber göre söz konusu makalede, Güney Kıbrıs ve Lübnan arasındaki ilişkilerin, 2014 yılından itibaren yeniden canlandığından söz edilirken, iki ülke yetkilileri arasında bu yıllar içerisinde yapılan temaslar da ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplantısı gerçekleşti19 Nisan 2019 Cuma 12:23
  • Dikkat! Bu yollarda görüş mesafesi azaldı!03 Nisan 2019 Çarşamba 18:07
  • Polis duyurdu Güzelyurt'ta o sokakta su taşkını oldu sokak trafiğe kapatıldı03 Nisan 2019 Çarşamba 18:06
  • Perihan Mert hayata gözlerini yumdu27 Mart 2019 Çarşamba 23:02
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi26 Mart 2019 Salı 20:46
  • Güzelyurt'ta emanetçi tarafından hırsızlık24 Mart 2019 Pazar 12:32
  • Dikkat! Polis uyardı! Bu yollarda sis var !21 Mart 2019 Perşembe 22:03
  • Güzelyurt'ta iş kazası, çocuk yaralandı!19 Mart 2019 Salı 13:04
  • MTG Yöneticisi Karakaya: "Maçın programında hiç bir değişiklik yoktur"18 Mart 2019 Pazartesi 19:14
  • Özçınar'dan; Atık Su Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu açıklaması07 Mart 2019 Perşembe 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti