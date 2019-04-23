Energean şirketinden enerji konusunda Rum ve Yunan pazarına ilgi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan Energean Şirketi CEO’su Mathios Rigas’ın, konu hakkında Atina - Makedonya Haber Ajansı’na (APE-MPE) yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Energean Kıbrıs ve Yunan Pazarlarını Dört Gözle Bekliyor” başlığı altında sunan Fileleftheros gazetesi, Energean şirketinin, Yunanistan’ın Prinos bölgesindeki hidrokarbon yataklarından faydalandığını ve Batı Yunanistan’da arama faaliyetleri gerçekleştirdiğini, geçtiğimiz hafta ise İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde önemli bir keşif açıkladığını yazdı.

Habere göre şirket CEO’su Mathios Rigas, APE-MPE’ye yaptığı açıklamada, şirketinin faaliyetlerinden de söz etti.

Güney Kıbrıs’ın, yüzen bir tesis aracılığıyla doğal gazla yerel pazarın tedarik edilmesi şeklindeki öneri karşısındaki yanıtının sorulması üzerine Rigas, Rum Yönetimi adına bu yanıtı vermesinin mümkün olmadığını ancak şirketinin, diğer pazarlara olduğu gibi bu pazara da ilgi duyduğunu teyit etti.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliğini de yorumlayan Rigas, şüphesiz bunun olumlu bir gelişme olduğunu, aynı zamanda son yıllardaki diplomatik faaliyetlerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Rigas, Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerin hidrokarbon üreticileri olarak bu işbirliği çerçevesinde faaliyet göstermesinin daha da önemli olacağını belirtti.

LÜBNAN İLE İLİŞKİLER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “Rolün ve İttifakların Desteklenmesi” başlıklı bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz bölgesindeki rolünün, son yıllarda geliştirdiği üçlü işbirlikleriyle yükseldiğini yazarken, Lübnan’la ilişkilerin değerlendirildiği makaleye geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete söz konusu makaleye atıfta bulunarak, Lübnan’da gerçekleştirilen son görüşmelerin sonuçlarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin desteklenmesine katkı sağladığı şeklinde yorumlandığını, buna paralel olarak doğal gaz ve petrolün ötesine giden işbirliği perspektiflerinin de açıldığını belirtti.

Haber göre söz konusu makalede, Güney Kıbrıs ve Lübnan arasındaki ilişkilerin, 2014 yılından itibaren yeniden canlandığından söz edilirken, iki ülke yetkilileri arasında bu yıllar içerisinde yapılan temaslar da ayrıntılı bir şekilde yer aldı.