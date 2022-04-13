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Energean'dan Güney Kıbrıs'ı ''LNG Kavşağı Yapacak'' Teklif

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Energean'dan Güney Kıbrıs'ı ''LNG Kavşağı Yapacak'' Teklif
Energean'dan Güney Kıbrıs'ı ''LNG Kavşağı Yapacak'' Teklif

 Energean isimli enerji şirketinin masaya, Rum yönetimini LNG ihracat kavşağı haline getirecek ve enerji güvenliğini sağlayacak çok önemli bir teklif koyduğu, Yunanistan’ın kendi enerji güvenliği açısından hararetle desteklediği bu teklife İsrail’den de destek geldiği bildirildi.

Politis “Energean Geri Dönüyor… Kıbrıs LNG İhracat Kavşağında” başlıklı haberinde, Energean’ın masaya koyduğu teklifin ana noktalarını aktardı.

Buna göre Energean, tasarrufundaki İsrail yatağı Karish’den Güney Kıbrıs’a kadar 180-200 kilometrelik boru hattı döşettikten sonra (projeyi Vitol isimli Hollanda şirketi gerçekleştirecek)  Güney Kıbrıs’a Karish üzerinden doğal gaz sağlayacak. Golar LNG şirketi Vasiliko’da bir doğal gaz sıvılaştırma tankeri (FLNG) kuracak. Burada sıvılaştırılacak doğal gaz daha sonra Mısır’daki terminallere ve Avrupa’ya ihraç edilecek.

Gazete, Kudüs’teki son Rum-Yunan-İsrail Enerji bakanları görüşmesinde, Yunan Bakan Kostas Skrekas’ın Energean’ın Güney Kıbrıs’a doğal gaz sıvılaştırma tankeri tesis etme önerisine destek belirttiğine dikkat çekti.

Haberde, enerji piyasasından bir kaynağın, “Bu, Kıbrıs’ın, enerji güvenliğini yükseltmesi ve LNG şeklinde doğal gaz ihracat kavşağı haline gelmesi için altın bir fırsat.  Kıbrıs’a hiçbir masrafı olmayacak. Yapması gereken tek şey gerekli izinleri vermek” sözlerine yer verildi.

Rum yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye karar vermesi halinde, ilgili taraflarla gerekli anlaşmaları yapması şartıyla, Vasiliko’ya ulaşacak doğal gazın bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanabileceğini belirten gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Energean’ın Karish yatağından doğal gaz üretimine 2023 itibarıyla başlayacağını, 2024’ten itibaren de Güney Kıbrıs’a doğal gaz sağlayabileceğini yazdı.

EASTMED

EastMed boru hattıyla ilgili tartışmalara da değinilen haberde, dün gerçekleştirilen  “Kıbrıs Ekonomisi ve Yeni Gerçekler” konulu 12’nci “Lefkoşa Ekonomi Kongresi”nde Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun EastMed’le ilgili söylediklerine dikkat çekildi. Pilidu, “boru hattının inşaat maliyeti dışında mevcut piyasalar, ülkelerin bu piyasalara doğal gaz arz edebileceği miktar ve hangi ülkelerin bu miktarı ihraç etmek niyetinde olduğunun araştırılması gerekli” dedi.

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