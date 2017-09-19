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Enerji Bakanı Atun, '25 kuruş' rakamını neye göre veriyor?

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Enerji Bakanı Atun, '25 kuruş' rakamını neye göre veriyor?
Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda yazılı bir açıklamada bulunan El-Sen, kamuoyunun merakla cevaplarını beklediği soruları yönetime yöneltti.

Birçok derneğin, birliğin ve sendikanın imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Enerji Bakanı Sunat Atun’un “25 kuruşlara halkımız evinde elektrik tüketecektir” şeklindeki söylemine ilişkin sorulara yer verildi.

‘Kıbrıs Türk halkı’ adına sorulan sorularda, Bakan Atun’un “25 kuruşa elektrik” sözünün neye dayandığı sorgulandı.

’25 kuruş rakamının’ tarafsız uzmanlar tarafından kamu faydasını gösteren bilimsel bir fizibilite çalışması sonucu mu söylendiği sorulurken, eğer bir araştırma yapıldıysa, çalışmanın nerede olduğu sorgulandı.

Alternatif kaynaklara nazaran kablo ile Türkiye’den elektrik getirmenin daha mı uygun olacağı da sorulurken, “En önemlisi deüretimden tamamen koparılma riski ile karşı karşıya olduğu görünen KIB-TEK’e ne olacak?” denildi.

‘Kıbrıs Türk toplumu adına bu sorulara cevap bekliyoruz’ başlıklı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun 17 Eylül 2016 tarihinde Enerji anlaşmasını açıklarken şu söylemlerde bulunmuştu;

“Bugün üretim maliyetlerimiz 40 kuruşların üzerinde Türkiye’de ise 13-14 kuruşlarda. En fazla buraya 10 kuruş aktarım ve dağıtım maliyetleri deseniz 25 kuruşlara halkımız evinde elektrik tüketecektir demektir.”

28 Ağustos 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada ise projenin yılsonunda başlamasının planlandığına vurgu yapmış ve iki -iki buçuk yıl içerisinde sonlanacağını söylemiştir.

Kendisi tarafından verilen tek rakam bilimsellikten tamamen uzak olan 25 kuruştur.

ŞİMDİ TOPLUMUMUZ ADINA SORUYORUZ

-25 kuruş rakamını neye göre veriyor?

- Tarafsız uzmanlar tarafından kamu faydasını gösteren bilimsel bir fizibilite çalışması yapıldı mı, yapıldıysa bu çalışma nerededir?

-Alternatif kaynaklara göre kablo ile elektrik getirmek gerçekten daha mı ucuz olacak?

- Olası anlaşmada tıpkı AKSA’da olduğu gibi alım garantisi olacak mı?

-Bağlantı senkron paralel mi olacak, yani gerçekten arz güvenliği sağlayacak mı?

- Proje kime ait olacak?

- İthal edilmesi planlanan elektriğin miktarı ve fiyatı ne olacak?

-Belirlenecek fiyat kaç yıl için geçerli olacak?

-Fiyat TL üzerinden mi belirlenecek?

- En önemlisi deüretimden tamamen koparılma riski ile karşı karşıya olduğu görünen KIB-TEK’e ne olacak?

Bu soruların tümüne cevap beliyoruz!

EL-SEN, TÜRK-SEN, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, DAÜ-SEN, TEL-SEN, ÇAĞ-SEN, HTKS, LİMAN-SEN, HAVA-SEN, GIDA-SEN, AS-SEN, BANK-SEN, TES, KTEMO, CTP, TDP, YKP, TKP-YG, KSP, ARİFHASAN TAHSİN KÜLTÜR VAKFI, DKB

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