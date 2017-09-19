Enerji Bakanı Atun, '25 kuruş' rakamını neye göre veriyor?

Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda yazılı bir açıklamada bulunan El-Sen, kamuoyunun merakla cevaplarını beklediği soruları yönetime yöneltti.

Birçok derneğin, birliğin ve sendikanın imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Enerji Bakanı Sunat Atun’un “25 kuruşlara halkımız evinde elektrik tüketecektir” şeklindeki söylemine ilişkin sorulara yer verildi.

‘Kıbrıs Türk halkı’ adına sorulan sorularda, Bakan Atun’un “25 kuruşa elektrik” sözünün neye dayandığı sorgulandı.

’25 kuruş rakamının’ tarafsız uzmanlar tarafından kamu faydasını gösteren bilimsel bir fizibilite çalışması sonucu mu söylendiği sorulurken, eğer bir araştırma yapıldıysa, çalışmanın nerede olduğu sorgulandı.

Alternatif kaynaklara nazaran kablo ile Türkiye’den elektrik getirmenin daha mı uygun olacağı da sorulurken, “En önemlisi deüretimden tamamen koparılma riski ile karşı karşıya olduğu görünen KIB-TEK’e ne olacak?” denildi.

‘Kıbrıs Türk toplumu adına bu sorulara cevap bekliyoruz’ başlıklı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: