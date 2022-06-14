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Enerji Bakanı Dönmez: 2026'da ülkede kullanacağımız gazın yüzde 25-30'unu Karadeniz'deki sahadan karşılayacağız

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda 2020'de keşfedilen doğal gazın ilk üretimine 2023 itibarıyla başlanacağını duyurdu.
Enerji Bakanı Dönmez: 2026'da ülkede kullanacağımız gazın yüzde 25-30'unu Karadeniz'deki sahadan karşılayacağız

Bakan Dönmez, Zonguldak Filyos'ta dün yapılan Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni sonrası TRT Haber'de soruları yanıtladı.

2023'te 10 milyon metreküp ile ilk üretimin yapılacağını belirten Dönmez, 2026 itibarıyla maksimum üretime çıkmayı planladıklarını söyledi ve "İkinci fazda günlük 40 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 50 milyon metreküpe de çıkabiliriz. 2026-2027'de ülkede kullanılan gazın yüzde 25-30'unu bu sahadan üretmiş olacağız" dedi.

Dünkü törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez ayrıca Karadeniz gazında konutlara öncelik verileceğini ifade ederek, konutlarda kullanılan doğal gazın tamamının 25-30 yıl boyunca Karadeniz'den çıkacağını aktardı; "Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak" diye konuştu.

Bakan Dönmez'in verdiği bilgiye göre Karadeniz'de 2 bin 200 metre derinlikteki boru döşeme çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Dönmez, Türkiye'nin Avrupa'da en çok gaz tüketen ülkelerden biri olduğunun da altını çizdi.

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Abdülhamid Han'ın özellikleri ne?

Cumhurbaşkanın Erdoğan törendeki konuşmasında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) satın aldığı yeni sondaj gemisinin adının Abdülhamid Han olarak değiştirildiğini de açıkladı; "Şu anda sondaj öncesi teknik hazırlıkları yapılıyor. İnşallah bu gemimizin de göreve başlamasıyla çalışmaları çok daha hızlı verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Güney Kore yapımı, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi geçen ay Mersin'deki Taşucu NATO Limanı'na demirlemişti.

Sondaj gemisi ilk olarak 2013'te ABD'li sondaj şirketi Vantage Drilling tarafından sipariş edilmiş ve Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore'deki Okpo tersanesinde Cobalt Explorer adıyla inşa edilmeye başlanmıştı. Ancak Vantage Drilling 2015'te gemi sözleşmesini iptal etti.

Mayıs 2019'da uluslararası Northern Drilling şirketi gemiyi satın aldı ve geminin adını West Cobalt olarak değiştirdi ancak bu sözleşme de Ekim 2019'da sonlandırıldı.

Gemi, Kasım 2021'de TPAO tarafından Daewoo'dan 180 milyon Amerikan doları karşılığında satın alındı ve Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na vardı.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde.

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 mürettebat kapasiteli geminin, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık bir ay daha limanda kalması bekleniyor.

Geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme kabiliyeti bulunuyor.

Karadeniz'deki doğal gaz ne zaman bulunmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.

Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etmiş, Reuters haber ajansına bilgi veren Türk kaynaklar ise, bölgedeki doğalgazın 7 ila 10 yıl içerisinde kullanıma alınabileceğini aktarmıştı.

17 Ekim 2020'de ise Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

TPAO'nun 2021 petrol ve doğal gaz sektör raporuna göre Türkiye 2021 yılında tükettiği 59,6 milyar metreküp doğal gazın 59,2 milyar metreküpünü ithal etti. Yani Türkiye'nin doğal gaz arzında ithalata bağımlılığı 2021 yılında yüzde 99,3 oldu.

Türkiye 2021'de doğal gazının yüzde 44,9'unu Rusya'dan, yüzde 16,1'ini İran'dan ve yüzde 15'ini Azerbaycan'dan aldı.

Yine aynı rapora göre Türkiye'nin 2008 yılında 1 milyar metreküpe kadar çıkan doğal gaz üretimi, ilerleyen yıllarda düşerek 2021 yılında 415 milyon metreküpe geriledi.

 

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