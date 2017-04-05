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Enerji Bakanı Sunat Atun Kıb-Tek yetkilileri sunum yaptı.

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Enerji Bakanı Sunat Atun Kıb-Tek yetkilileri sunum yaptı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça fiyatların sabit hale geleceğini vurgulayarak, “Elektrikte fiyat sabitlemesi ve indirimi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’nın Bakanlar Kurulu’nda onaylanan tüzük değişikliği anlatıldı.

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Enerji Danışmanlar Kurulu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yetkilileri sunum yaptı.

Atun, bu düzenlemenin tüketicilere ve ticari kullanıcılara ürettikleri enerji karşılığında hem mahsuplaşma hem de ödeme imkanı sunacağını söyledi.

Kablo projesi hayata geçeceği zamana kadar ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı yapılacağını belirten Atun, tüm sistemin fuel oil çevrim makinelerine dayandırıldığı dönemin sona erdiğini söyledi.

Konut harici alanda yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarının KKTC genelinde kalkınmada 1. öncelik kabul edileceğini dile getiren Atun, YEK kuracak işletmelere Kalkınma Bankası’ndan TL para birimi cinsinde yüzde 90 oranında kredi verileceğini duyurdu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça fiyatların sabit hale geleceğini vurgulayan Atun, “Elektrikte fiyat sabitlemesi ve indirimi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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