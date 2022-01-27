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Enerji Bakanlığı, akaryakıt zammını doğruladı: Artış 95 kuruş!

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Yapılan yeni fiyatlandırmayla akaryakıt birim fiyatlarına 95 kuruşluk zam gelmiş oldu…
Enerji Bakanlığı, akaryakıt zammını doğruladı: Artış 95 kuruş!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarına gelen zam miktarını ve nedenlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, bir önceki fiyatlandırmada 11.65 olan 95 benzin 12.60'a,  11.89 olan 98 benzin 12.84’e, 11.23 Euro dizel 12.55’e ve 11.13 olan gaz yağı 12.67’ye yükseldi.

Yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarının Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenlendiği ifade edildi ve mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapıldığı açıklandı.

Aralık ayında ani yükselme sebebi ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın “5 ile 15 gün iş günü arasında yapılacağı” maddesi konulduğu da belirtilirken, fiyat artışının sebebi ve yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:

“14 Aralık 2021 tarihinde en son fiyatlandırma yapıldı.  14 Aralık'ta yapılan son fiyatlandırmada dolar kuru 14.27,21’di…  Buna göre 95 benzin 702.21 dolar/ton,  98 benzin 702.21 dolar/ton, Euro dizel 633.21 dolar / ton ve gaz yağı 655.02 dolar / tondu.

26 Ocak 2022 yani dün yapılan ve bu gece yarısından sonra geçerli olacak fiyat artışında,  Dolar kuru olarak 13.58,81 baz alınmıştır. Buna göre;  95 benzin ortalama 796.054 dolar/ ton, 98 benzin 796.0 54 dolar/ ton, Euro dizel 735.161 dolar/ton ve gaz yağı 788.429 dolar / tondan hesaplanmıştır.”

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