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Enerji içeceği kalp düşmanı

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ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki Pasifik Üniversitesi’nden bilim insanları, enerji içeceklerinin kan basıncında artışı ve kalp ritmi bozukluğuna neden olabildiğini ortaya çıkardı.
Enerji içeceği kalp düşmanı

MedicalXpress’in aktardığına göre uzmanlar, yaşları 18 ilâ 40 arasında değişen 34 gönüllü üzerinde araştırma yaptı.Gönüllülerin bir saat içinde yaklaşık 1 litre enerji içeceği veya plasebo etkisini taşıyan bir içeceği içmesi gerekiyor. Bir litre enerji içeceği 304-320 miligram kafein içeriyordu. İçeceklerin, en fazla yarım saatte 0.5 litre hızla içilmesi gerekiyordu.

Deney öncesinde ve içecekler tüketildikten sonra 4 saat boyunca her 30 dakikada bir katılımcıların tansiyonu yoklandı ve elektrokardiyogramla kalp aktivitesi ölçüldü.

 

Enerji içeceğini içenlerin QT aralığının 4 saat boyunca 6-7.7 saniye daha uzun olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, çok uzun veya çok kısa QT aralığının anormal kalp atışlarına ve hayatı tehdit eden aritmiye yol açabileceğini kaydetti. Ayrıca enerjiiçeceği içenlerde sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinin önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinin lideri Sachin A. Shah, “İnsanlar, enerji içeceklerinin vücutlarına etkilerinin farkında olmalı, özellikle sağlık sorunu olan insanlar. Sağlık uzmanları bazı hasta gruplarına, örneğin konjenital veya edinilmiş uzun QT sendromu veya yüksek tansiyon olan kişilere enerji içeceği tüketimini kısıtlamayı veya kontrol etmeyi tavsiye etmeli” diye konuştu.

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