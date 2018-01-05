“Enerji içeceklerinin zararları konusunda kişiler bilinçlendirilmeli”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu Enerji İçeceklerinin Ani Kalp Durmasına Neden Olabileceği Konusunda Uyardı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Özellikle Gençler Arasında Sıklıkla Tüketilen Enerji İçeceklerinin, Hayatı Tehdit Eden Kalp Problemlerine Yol Açtığını, Bu Tür İçeceklerden Uzak Durulması Gerektiğini, Enerji İçeceklerinin Ani Kalp Durmasına Sebep Olabileceği Gibi Bir Çok Hastalığa da Neden Olduğunu İfade Etti.

Enerji İçecekleri Hayatı Tehdit Eden Kalp Problemlerine Yol Açıyor

Son yıllarda özellikle gençler arasında sık tüketilen enerji içeceklerinin hayatı tehdit eden kalp problemlerine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu içeceklerin alkol, keyif verici içecekler ve bağımlılık potansiyeli yüksek olan maddelerle birlikte tüketildiği zaman vücutta tehlikeli hale gelip kalp problemi yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu konu hakkında şunları söyledi: “Enerji içecekleri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda bu içeceklerin kalp hastalıklarına neden olduğu kanıtlanmıştır. Yapılan bir çalışmada 12 - 19 yaş arasında yaklaşık her üç gençten birinin enerji içeceği tükettiği saptanmıştır. Yüksek miktarda kafein, ginseng, taurin ve guarana gibi uyarıcı maddeler içeren enerji içecekleri kısa sürede fazla miktarda ve özellikle alkolle birlikte tüketildiği zaman kalpte ritim bozukluklarına, kalp krizine, hipertansiyona, bilinç kaybına, çarpıntıya, bayılma ve ani ölüme neden olabilmektedir.”

Enerji İçeceklerinin Zararları Konusunda Kişiler Bilinçlendirilmeli

Özellikle kalp hastalarının enerji içeceklerini tüketmekten kaçınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ailesinde doğuştan ritim bozukluğu olan kişilerin de enerji içeceklerini tüketmemesi gerektiğini belirtti. Günümüzde özellikle gençler arasında tüketimi yaygınlaşan enerji içeceklerinin yüksek şeker içerdiğinden dolayı şeker hastalığına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, enerji içeceklerinin gençlerde obeziteye de neden olduğunu vurguladı. Genç yaştaki obezite ile birlikte kişilerin ileride kalp ve damar hastalığına yakalanma olasılığının da kronik dönemde arttığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar hastalığı olan kişilerin yanında birinci derece yakınlarının da enerji içeceklerini tüketmemesi, enerji içeceklerinin zararları konusunda bilinçlendirilmesi ve kişilerin sağlığını koruması için enerji içeceklerinden uzak durması gerektiğini ifade etti.



Enerji İçecekleri Birçok Hastalığa Neden Oluyor

Enerji içeceklerinin kişilerde neden olduğu kalp hastalıklarının yanı sıra sebep olduğu diğer hastalıklar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Hamza Duygu, enerji içeceklerinin uyku bozuklukları, anksiyete, ajitasyon, migren, sara nöbetleri, inme, mide ve bağırsak sistemi ile ilgili rahatsızlıklara neden olduğunu belirtti. Spor yapan kişilere de enerji içecekleri hakkında uyarıda bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, bu içeceklerin spor öncesi kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu; “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tam Donanımlı Kalp Yetmezliği Merkezi, Güçlü Hekim Kadrosu ve Yenilikçi Tedavi Uygulamaları ile Kalp Hastalarına Hizmet Sunuyor.”

Enerji içecekleri ile ilgili verdiği bilgilerin yanında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Yetmezliği Merkezi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Yetmezliği Merkezi’nin tam donanımlı ve ileri teknolojiler ile donatılmış bir merkez olduğunu, kalp hastalıklarına yenilikçi ve doğru yaklaşımlarla tedaviler sunan güçlü ve deneyimli hekim kadrosu ile bugüne kadar birçok hastanın sağlığına kavuşturulduğunu, yine birçok operasyonun Kıbrıs’ta sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılabildiğini söyledi.