Enerji krizi: 21. yüzyılda ekonomiye hangi madenler damga vuracak?

18 dakika içinde bir ton nikelin fiyatı daha önce görülmemiş bir artışla 100 bin doları aştı, metal alım satımları da geçici olarak durdu.

Metalin değeri, bu rekor artıştan önceki 24 saatte de yüzde 250'lik bir artış görmüştü.

Enerjide yaşanan bu dalga, Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinden bu yana küresel pazarı sarsan ilk büyük metal krizi olarak tarihe geçti.

Batı'nın Rusya'ya yaptırımları ve yeni enerji anlaşmalarına dair spekülasyonlar ile ilişkilendirilen bu fiyat artışı, dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmak isterken, nikel gibi metallerin ekonomide temiz enerjiye geçiş sürecinde büyük bir rol oynadığını da göstermiş oldu.