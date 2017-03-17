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Enerji şirketleriyle sözleşmelerin imza tarihleri belli oldu

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Enerji şirketleriyle sözleşmelerin imza tarihleri belli oldu
Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki bazı parseller için çıkılan ihalede seçilen enerji şirketleriyle sözleşmelerin imzalanma tarihlerinin belli olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in bugün Rum Bakanlar Kurulu’na, müzakere grubunun, ihaleyi kazanan Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu, ENI ve ENI-Total konsorsiyumu ile 10, 8 ve 6’ncı parseller için vardığı üç anlaşmanın temel öngörülerini sunacağını yazdı.

Bilgilere göre üç sözleşmenin imza tarihlerinin belirlendiğini belirten gazete, buna göre Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu ile 10’uncu parsel için 5 Nisan, ENI ile 8’inci parsel ve ENI-Total konsorsiyumu ile 6’ıncı parsel için 6 Nisan tarihinde imza törenlerinin yapılacağını aktardı.

Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün Lakkotripis’ten anlaşmaların maddeleri, araştırmalar ve sondajlarla ilgili üstlenilen yükümlülükler, yatak keşfedilmesi durumunda paylaşımı ve devlet fonuna gidecek olan bonuslarla ilgili konularda bilgiler alacağını aktaran gazete, Rum Yönetiminin, Nisan ayında sözleşmelerin imzalanmasıyla 103,5 milyon Euro gelir elde edeceğini anımsattı.

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