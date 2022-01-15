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Enerji Üretiminde Hidrojen Kullanımı Ulusal Stratejisi Hazırlanıyor

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Enerji Üretiminde Hidrojen Kullanımı Ulusal Stratejisi Hazırlanıyor
Enerji Üretiminde Hidrojen Kullanımı Ulusal Stratejisi Hazırlanıyor

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Rum meclisinin düzenlediği “Enerji Dönüşümü- Depolama Teknolojileri ve Hidrojen” konulu konferansta enerji üretiminde hidrojenin de kullanılmasıyla ilgili politikalarını anlattı.

Politis, “Hidrojen de Enerji Planımızda” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, AB’nin 2020-2024, 2025-2030 ve 2030-2050 kapsayan üç aşamada ulaşmayı hedeflediği fit-55 ve 2050’ye kadar iklim tarafsızlığı hedefini benimsediğini, bu çerçevede hidrojenle ilgili kendi ulusal stratejisini yapacağını yazdı.

Habere göre, hidrojeni enerji hamuruna katma olanaklarını incelemeye başladıklarını, bu çerçevede Ağustos 2021’de, ilgili bütün birim ve örgütlerin katılımıyla “Hidrojen Teknik Komitesi”ni kurduklarını söyleyen Pilidu, şunları ekledi:

“Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Dairesi, 2022 yılı içinde Teknik Komite aracılığıyla ilgili bütün birimlerin iş birliğinde ve teknik yardım da alarak hidrojenle ilgili ulusal stratejimizi hazırlayacak.”

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