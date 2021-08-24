Enerji üretiminde kullanılmak üzere Türkiye’den alınan yakıta KTMMOB’ye bağlı odalardan tepki

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılmak üzere Türkiye’de İskenderun Petrol Rafinerisi’nden alınan 30’ar tonluk 40 tankerin taşıdığı toplam 1200 ton akaryakıt tartışması devam ediyor.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı odalar gelen yakıtla ilgili eleştirilerini ve yapılması gerekenleri dile getirdi.

Birliğe bağlı odalar, ihalesiz, doğrudan yakıt alımı ile ilgili kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadığını ifade ederek kaynağı belli olmayan yakıtın kullanılmaya başlanması ile birçok sorunu da beraberinde getireceğini kaydetti.

ÖZVEREL: “YAKITIN KALİTESİ İLE İLGİLİ VERİLERİN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ’NE VERİLMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR”

Çevre Mühendisleri Oda Başkanı Cemaliye Özverel, elektrik santralinden kaynaklanan atmosferik kirlilik ve tesisin yarattığı diğer çevre sorunları Çevre Mühendisleri Odasının her zaman gündeminde olduğunu kaydetti.

Özverel, “Geçtiğimiz haftalarda, slacın (sludge- dip çamur) yakıt olarak kullandığı haberlerini okurken bu hafta ise yakıtın tankerlerle getirildiğini ancak yakıt kalitesinin bilinmediği haberlerini okuyoruz” dedi.

Özverel, 18/2012 Çevre Yasası altında bulunan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü gereğince Akaryakıt Birimi, yakıt kalitesi ve tüketimi konusunda Çevre Koruma Dairesi’ne bilgi ve veri sağladığını belirtti.

Düşük yakıt kalitesinden veya yakıtın depolanması ve dağıtımından dolayı havaya verilen emisyonları azaltmak için gerekli tüm önlemleri almakla da yükümlü olduğunu kaydeden Özverel, “Elektrik kurumu ise, elektrik enerjisinin üretiminden, dağıtımından ve tüketiminden kaynaklanan emisyonları değerlendirmekle ilgili gerekli olan bilgi, veri ve öngörü sağlamak için Çevre Koruma Dairesi ile iş birliği yapar. Yasa oldukça açıktır. Yakıtın kalitesi ile ilgili verilerin Çevre Koruma Dairesi’ne verilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine tüzük gereğince baca gazı emisyonlarının ölçtürülmesi gerekmektedir.

Elektrik santralinden kaynaklanan atmosferik kirlilik ve tesisin yarattığı diğer çevre sorunları Çevre Mühendisleri Odasının her zaman gündeminde olmuştur. Termik santrallerinden, NOx, SO2, CO, VOC (uçucu organik karbon), PM10 emisyonları çıkmaktadır. Senelerdir, filtre konusu gündeme gelmekte ancak halen Teknecik Elektrik Santraline filtre takılmamıştır! Kalecik Elektrik Santraline ise geçmişte filtre takıldığı ancak kullanılmadığı bilinmektedir! Halkın sağlığı hiçe sayılmakta, oluşan hava kirliliği sadece insanlara değil tüm canlı yaşamına zarar vermektedir. Yıllardır filtre takılmasının yarattığı sorunlara ek olarak yakıt kalitesi de eklendi.”

BEKTAŞ: “HEM VERİM DÜŞÜYOR HEM DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATIYOR”

Kullanılan yakıtın yanma derecesinin çok düşük olduğu için beklenen verimin altında olduğunu ifade eden Kimya Mühendisleri Odası Oda Sekreteri Gülsün Bektaş, “Yanmamış yakıt yüzde 10 oranında olduğu için en büyük zarar burada” dedi.

Çevresel olarak yakıtın zararlarının görülmekte olduğunu kaydeden Bektaş, çıkan kalıntılarda karbon kalıntısının yanmamış yakıt kabul edilen miktar olan yüzde 15’in çok üzerinde olduğuna vurgu yaparak,” hem verim düşüyor hem de çevre kirliliği yaratıyor. Aspes kalıntısı da göz önünde bulundurulduğunda hava kirliliği de oldukça artmakta” ifadelerini kullandı.

YARKINER: “BACADAN GÖRÜLEN DUMAN MOTORLARDA NORMAL YANMA OLMADIĞINI GÖSTERMEKTE”

Makine Mühendisleri Oda Başkanı Ayer Yarkıner, kirli yakıtın çevreye zararı yakında makinelerin iç parçalarına verdiği zarardan bahsetti.

Bacadan görülen dumanın normal bir yanma olmadığının, motorlarda normal bir yanmanın olmadığının göstergesi olduğunu kaydeden Yarkıner, “Bu göstergeler emaredir. Ya yakıt esvabına uygun değildir veya uygun olmayan motorların iç parçalarında hasar oluşmuştur” dedi.

Yakıtın tedarik edilmesi halinde “Zamanından evvel” santral makinelerinin hizmet dışı kalarak komple revizyona kalacağını ifade eden Yarkıner, “KIB_TEK’in yakıt tedariki ile ilgili teknik şartname hazırlama konusunda bilgi zafiyeti olması halinde Makine Mühendisleri Odası (MMO)’dan destek almaları mümkündür. KIB_TEK’in makine onarımına ait yedek parça tedariklerinde, sorunlar yaşadığı ve soruşturmalara maruz kaldığı aşikardır. Bu konuda da birlik olarak destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

CELLATOĞLU: “YAKITIN DENETLENMEMİŞ OLMASI KAFAMIZDA SORU İŞARETLERİ YARATIYOR”

Gelen yakıtın denetlenmemiş olması nedeniyle performansında sıkıntılar olacağını kaydeden Elektrik Mühendisleri Oda Başkanı Ali Murat Cellatoğlu, “Yakıtın denetlenmemiş olması kafamızda soru işaretleri yaratıyor” dedi.

Numuneler ve testlerin yapılmamasının bir nedeni olduğunu ve bunun altında bir şey aranması gerektiğine vurgu yapan Cellatoğlu, “Gelen yakıt temiz olsaydı, kamuoyu ile paylaşılacaktı” ifadesini kullandı.

VADİLİLİ: “YAKITIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL”

Yerbilim Mühendisleri Oda Başkanı Oğuz Vadilili, oda olarak son hükümet döneminde yakın alımlarını takip ettiklerini söyledi. Yapılan izlenimde, ihalesiz, doğrudan yakıt alımının bile isteye olduğunun görülmekte olduğunu dile getiren Vadilili, “İhaleli alımda İhale Komisyonluğuna belge sunulmakta. “Kimin malı olduğu belli olmayan yakıt sorgulanmalı” diyen Vadilili, gelen 40 kara tankerinin kaynağının belli olmadığını ifade etti.

Kimyasal verilerde de problem olacağını kaydeden Vadilili, yakıtın Teknecik Santrali’ne giriş yaparken denetlenmediğini belirterek,” Doğru olan yakıt Teknecik Santraline girmeden analiz sonuçlarının ortaya çıkmasıdır” dedi. Alınan yakıtın analiz sonuçlarının belli olmadığını dile getiren oda başkanı, kimyasal analizlerin gizlendiğini söyledi.