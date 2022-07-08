  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.745
  • Dolar 17.2717
  • Euro 17.5443
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

"Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu

» »
Bakanlar Kurulu’nca onaylanan ve Meclis’e sevk edilen “Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı” Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
"Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Tasarıyla, “KKTC’nin kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikalarının oluşturulmasında Bakanlar Kurulu’na ve bakanlığa danışmanlık yapmak, ülkenin enerji strateji planını hazırlamak ve enerji stratejileri planı kapsamında ülkede enerji sektöründeki yatırım ve projeler konusunda görüş vermek amacıyla Enerji Üst Kurulu oluşturmak, kurulun görev, yetki, atanma ve çalışma usullerini belirlemek” amaçlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yine Bir Köpek Katliamı Gerçekleşti08 Temmuz 2022 Cuma 15:23
  • 42 öğretmen münhali08 Temmuz 2022 Cuma 15:18
  • Altuğra:Tüm sağlık çalışanlarımız ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum08 Temmuz 2022 Cuma 15:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Geleceğe bakabilmek için geçmişimizi bilmek gerekiyor08 Temmuz 2022 Cuma 14:58
  • HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, asgari ücreti değerlendirdi08 Temmuz 2022 Cuma 14:53
  • Meclis Başkanı Töre’den bayram mesajı08 Temmuz 2022 Cuma 14:41
  • İşte Bayram Süresince Hizmet Veren PCR ve Antijen Merkezleri08 Temmuz 2022 Cuma 14:34
  • Özersay: Enerji Sorununun Giderilmesi İçin AB'nin Adım Atması Gerekliliktir08 Temmuz 2022 Cuma 14:30
  • Üstel: Canla başla çalışmaya devam ediyoruz08 Temmuz 2022 Cuma 14:29
  • KAMUSEN’den asgari ücret değerlendirmesi08 Temmuz 2022 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti