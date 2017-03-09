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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj hamlelerimiz olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, "Bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli hamlelerimiz olacak." dedi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 

Albayrak, Türkiye'nin, enerji alanında önemli değişikliklerin, yatırımların ve hamlelerin gerçekleşeceği yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Bakanlık olarak son dönemde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına daha da hız verdiklerini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli hamlelerimiz olacak. Birinci sismik arama gemimiz Barbaros Hayrettin'den sonra ikinci gemimiz ile Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki boyutlu ve üç boyutlu sismik çalışmaların yanında, her iki denizimizde de arama faaliyet sürecimizi başlatacağız."

"Konferansta kritik görüşmeler gerçekleştirdik"

Albayrak, konferans kapsamında yürüttüğü görüşmelere ilişkin de "Dünyanın dört bir yanından enerji sektöründeki firmaların, ülkelerin, bakanların katıldığı çok önemli bir organizasyon. Bu sene birçok gündem maddesi doğrultusunda kritik görüşmeler gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

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