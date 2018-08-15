Enerjide Devletleştirmenin tam zamanıdır

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Prof.Dr. Mehmet Çakıcı ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çakıcı, Enerji politikasının bu ülkede toptan değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Bugüne kadar bir takım çıkar çevreleri enerji üretimimizden rant elde ettiğini söyleyen Çakıcı, “2000’li yıllardan itibaren özellikle Elektrik üretimimiz özel sektöre kaydırılmasıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bu yoğun çabada devletin olanaklarının peşkeş çekilmesi ile ilgili bazı siyasetçilerin çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Belli ki bazı kişiler bundan devletimiz üzerinden rant elde etmek için devletin kaynaklarını birilerine peşkeş çekiyor” dedi.

Ayda 41 Milyon TL elektrik üretimi için özel sektöre kaynak aktarıldığına vurgu yapan Çakıcı, “Biraz daha birkaç aylık ödememizle dahi tüm enerji kaynaklarını aslında devlete geçirebiliriz. Bu ödeme maalesef birilerinin cebine gidiyor. Çok daha ucuz elektrik ücreti ödeyebilecek iken bu fırsat halkımıza sunulmuyor. Hatta yeni yatırım yapılması gerekirken ve yeni elektrikle ilgili üretim amaçlı tanklar alınması gerekirken bugün dahi geç kalınmış durumdadır. Bu yapılmadığı takdirde gelecek yıl 2019 yılında elektrik kesintileri KKTC’nin geneline yayılacak. Böyle olunca da bakınız elektrik pahalı oldu üretemiyoruz denilerek geriye kalan da özelleştirme yoluna gidilecek” açıklamasında bulundu.

Dörtlü koalisyon hükümeti bir önceki UBP-DP hükümeti gibi gereken adımları atmadığının altını çizen Çakıcı, “Enerji bakanı görüyorum ki özelleştirme ile ilgili bir politika sergiliyor. Bu hükümetteki diğer demokrat kesimler niye susuyorlar. Bizim önerimiz özel sektöre verilen üretiminde bu kriz döneminde derhal devletleştirilerek tüm enerji üretiminin devlet kontrolüne geçmesi ve halka fahiş fiyatlarla elektrik vermek yerine Kıbrıs Türk Halkına ucuz elektrik verilmesi ile ilgili derhal önlemler alınmalıdır.” dedi.

El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada, bugüne kadar elektrikle ilgili yapılan zamlara kendilerinin de karşı olduğunu ve halka ucuz elektrik verilmesinin bu kriz döneminde şart olduğunu söyledi. Elektrikle ilgili hükümetin yeni tank alımı yapması gerektiğini ve geç kalmaması gerektiğini belirten Özkıraç, aksi halde Kıbrıs Türk Halkının elektrik sıkıntısı yaşayacağını ve bunun sonucunda da özelleştirme politikasının daha da hızlandırılacağını söyledi. Belediyeler başta olmak üzere pek çok kesimin KIB-TEK’e borcu olduğunu ve hatta KIB-TEK’in borçlar ve alacaklarının mahsup edilmesi halinde KIB-TEK’in devlete dahi yardım edebilecek konuma gelebileceğini, ancak bu konunun çözümü ile ilgili adımın atılmadığını belirtti. Sendika olarak AKSA’ya alım garantisi ve kapasite artırımına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyleyen Özkıraç, “KIB-TEK’e yeni yatırım yapılması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını ve geç kalındığını, bunun yapılmadığı takdirde üretimin özel sektöre daha da çok kaydırılacağını ortaya koydu.